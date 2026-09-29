عبد الناصر زيدان يكشف كواليس اللحظات الأخيرة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، كواليس الساعات الأخيرة في معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها في الرابعة عصرًا على استاد جوبا الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "منتخب مصر يواجه جنوب السودان في الرابعة عصرًا على استاد جوبا الدولي، في ثاني جولات تصفيات أمم إفريقيا".

وأضاف: "منتخب مصر سيرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب البيضاء أمام جنوب السودان".

وتابع: "المحاضرة الأخيرة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، شهدت توجيه التعليمات الفنية الهجومية، مع التركيز على الكرات العرضية وسرعة تنفيذ الهجمات المرتدة".

وأوضح: "حسام حسن طالب لاعبيه باللعب بثقة وتركيز، وبروح منتخب مصر في كأس العالم 2026، والعلاقة تحسنت كثيرًا بين المدير الفني واللاعبين".

وأكمل: "المدير الفني اجتمع مع كبار اللاعبين، عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد هاني وزيزو وإمام عاشور، من أجل تحفيزهم قبل المباراة".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الأجواء في جوبا رائعة، وإجراءات أمنية مشددة صاحبت بعثة منتخب مصر، وكذلك هناك اهتمام إعلامي وجماهيري كبير بالمباراة".