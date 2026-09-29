حسام غالي: نسيتوا فجأة كل اللي عمله حسام حسن مع منتخب مصر

أكد حسام غالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، لم يقصد التقليل من محمد الشناوي، قائد المنتخب، خلال تصريحاته التي سبقت مباراة أنجولا.

وقال حسام غالي، خلال تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «حسام حسن مقصدش يقلل من الشناوي في تصريحه قبل لقاء أنجولا، وكلنا بنعاتب كابتن حسام على التصريحات دي».

وأضاف: «إنجازات حسام حسن مع المنتخب في كأس العالم والوصول للمكانة دي في كأس العالم تشفع له، وفي ناس استغلت الموضوع واللي محوشاه من قبل كأس العالم وطلعوا كل حاجة عليه».

وتابع: «فجأة تنسوا كل اللي عمله وكل اللي حصل لمنتخب مصر في كأس العالم علشان كلمة في جملة في تصريح قاله، وأنا واثق إنه ميقصدهاش».

وأعرب غالي عن حزنه من المشهد الحالي، قائلًا: «أنا حزين على المشهد كله واللي بيتعرضله، وأنا بشفق على كابتن حسام حسن لأنه مضغوط بشكل رهيب وعليه حملة رهيبة، وناس عمالة تصفي حسابات».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن حسام حسن أصبح يواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية، مضيفًا: «واضح إنه مبقاش مرغوب فيه، وفي ناس هتقفله على الوحدة الفترة الجاية».

ووجه حسام غالي نصيحة إلى المدير الفني لمنتخب مصر، قائلًا: «علشان كده نصيحتي لازم كابتن حسام حسن يتعامل بذكاء في الأحاديث الصحفية، وميخليش حد يمسك عليه حاجة ويفتح عليه جبهات كتيرة في وقت واحد».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعمه لحسام حسن، قائلًا: «أنا بحب كابتن حسام جدًا وطول عمري بحبهم من أيام الأهلي».