36 مباراة و20 انتصارا.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان؟

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اختبارا جديدا في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 عندما يلتقي نظيره جنوب السودان في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بقيادة حسام حسن بحثا عن تصحيح المسار بعد البداية بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى حيث يأمل الجهاز الفني في استعادة نغمة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في سباق التأهل.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

خاض حسام حسن 36 مباراة مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة في مختلف البطولات والمنافسات حقق خلالها المنتخب 20 انتصارا مقابل 10 تعادلات و6 هزائم.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني 59 هدفا خلال هذه المباريات بينما استقبلت شباك الفراعنة 32 هدفًا، وبلغت نسبة الانتصارات خلال الفترة المذكورة نحو 57.14%.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تنقل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط، في حين يأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول المجموعة والدخول بقوة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز حكما للساحة ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدا أول وأسويت تيلوك مساعدا ثانيا بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

مصر تستهل التصفيات بتعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي ليحصل الفراعنة على نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالمجموعة.

ويأمل المنتخب الوطني في تجاوز نتيجة الجولة الأولى وتحقيق الانتصار أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة المنافسة على التأهل للبطولة القارية.