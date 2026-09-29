قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
محتاجين نعرف إمتى نضغط وإمتى ندعم .. محمد الدماطي يوجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء
بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر
عاجل| هيئة عمليات التجارة: بلاغ عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
الرقابة المالية: تحديث شامل لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان
التطبيق أول اكتوبر.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط الصلح في جرائم القــ.تل العمد
هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل
الأرصاد: أجواء خريفية بالقاهرة غدا وأمطار على المدن الساحلية الأيام المقبلة
نقابة الأطباء تناشد الأعلى للإعلام مواصلة جهود الرقابة على الإعلانات المضللة
انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد عقدين.. ماذا يعني لإيران؟
الشعباني يطالب الجماهير بالصبر على المنتخب بعد تعثر تونس أمام بوتسوانا
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

36 مباراة و20 انتصارا.. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهة جنوب السودان؟

حسام حسن
حسام حسن
منتصر الرفاعي

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اختبارا جديدا في مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 عندما يلتقي نظيره جنوب السودان في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

يدخل المنتخب الوطني اللقاء بقيادة حسام حسن بحثا عن تصحيح المسار بعد البداية بالتعادل السلبي أمام أنجولا في الجولة الأولى حيث يأمل الجهاز الفني في استعادة نغمة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في سباق التأهل.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

خاض حسام حسن 36 مباراة مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية للفراعنة في مختلف البطولات والمنافسات حقق خلالها المنتخب 20 انتصارا مقابل 10 تعادلات و6 هزائم.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني 59 هدفا خلال هذه المباريات بينما استقبلت شباك الفراعنة 32 هدفًا، وبلغت نسبة الانتصارات خلال الفترة المذكورة نحو 57.14%.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تنقل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

يحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة متساويا مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بينما يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط، في حين يأتي جنوب السودان في المركز الأخير دون رصيد.

ويبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز في مواجهة اليوم من أجل تحسين موقفهم في جدول المجموعة والدخول بقوة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2027.

طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب السودان

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة أحمد امتياز حكما للساحة ويعاونه لويس رالف فابيان مساعدا أول وأسويت تيلوك مساعدا ثانيا بينما يتولى جان براندي ستيفي مهمة الحكم الرابع.

مصر تستهل التصفيات بتعادل سلبي أمام أنجولا

كان منتخب مصر قد افتتح مشواره في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي ليحصل الفراعنة على نقطة واحدة في بداية مشوارهم بالمجموعة.

ويأمل المنتخب الوطني في تجاوز نتيجة الجولة الأولى وتحقيق الانتصار أمام جنوب السودان، من أجل تعزيز رصيده من النقاط ومواصلة المنافسة على التأهل للبطولة القارية.

كأس الأمم الأفريقية 2027 منتخب مصر حسام حسن أرقام حسام حسن مع منتخب مصر جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

ترشيحاتنا

مجلس المطارات الدولي

مصر تمثل القارة الأفريقية في اجتماعات الحوكمة للمجلس الدولي للمطارات ببيرو

الدلتا الجديدة

3 مصادر للمياه و2.2 مليون فدان.. كيف تعمل منظومة الدلتا الجديدة؟

طرف صناعي ذكي

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تحصد المركز الثاني في قمة الابتكار

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد