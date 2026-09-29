الأرصاد: أجواء خريفية بالقاهرة غدا وأمطار على المدن الساحلية الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الثلاثاء/، أن البلاد ستشهد غدا /الأربعاء/ استمرارا للأجواء الخريفية بامتياز في معظم محافظات الجمهورية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم – إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، بما يسهم في انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب التأثر بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهي كتل منخفضة في قيم درجات حرارتها.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال النهار وحارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل العظمى في الأقصر وأسوان إلى 39 درجة مئوية بينما تبلغ 27 درجة على السواحل الغربية.

وقالت غانم: "إن انخفاض نسب الرطوبة خلال هذه الفترة من العام بدأ يسهم في تحسن درجات الحرارة".. موضحة أن فترات الصباح الباكر ستشهد أجواء معتدلة تماما، مع إحساس بانخفاض درجات الحرارة في أغلب المحافظات، كما ستسود أجواء معتدلة خلال الليل مع غياب أشعة الشمس وانخفاض الحرارة، حيث تتراوح الصغرى في القاهرة بين 20 و21 درجة مئوية فيما تكون أقل من ذلك في المدن الجديدة.

ونوهت بأن طقس الغد سيشهد نشاطا الرياح بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء وزيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحول فرص سقوط الأمطار.. قالت منار غانم إن فرص الأمطار لا تزال قائمة.. متوقعة سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط والمحافظات الساحلية الشمالية وشمال الوجه البحري ، وقد تكون غزيرة على بعض الأماكن بنسب حدوث تبلغ 10%.

وأضافت: إن هناك فرصا ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية من محافظات جنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق متفرقة من مدن القناة والقاهرة الكبرى، بنسب حدوث تبلغ أيضا 10%.. مشيرة إلى أن الشبورة المائية سوف تظهر خلال فترة الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وقد تؤثر على الرؤية الأفقية، لكنها تختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ونوهت بأن الطقس يتسم بطابع خريفي بامتياز، معتدل تماما خلال الصباح الباكر، مع بعض الحرارة خلال النهار، ومعتدل خلال الليل.. مشيرة إلى أن الإحساس ببعض البرودة الخفيفة سيبدأ في الظهور خلال الفترات المقبلة في المدن الجديدة والأماكن التي لها ظهير صحراوي خاصة خلال الليل.

وعن باقي أيام الأسبوع.. أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية للعظمى في القاهرة الكبرى خلال النهار، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على الأماكن الساحلية.. مشددة على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، والانتباه إلى نوعية الملابس خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة أو المحافظات التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.