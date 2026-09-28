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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد ضبط طن لب مغشوش.. تعرف على أشهر أنواع اللب في الأسواق وكيف تختارها

اللب
اللب
ريهام قدري

أثارت واقعة ضبط طن من اللب السوبر المخالف والمضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بها حالة من القلق بين المستهلكين، خاصة مع الإقبال على تناول اللب والتسالي، لتتجه الأنظار إلى الأنواع المتداولة في الأسواق وكيفية اختيار منتج آمن وجيد.

أشهر أنواع اللب في الأسواق

وتتنوع أنواع اللب التي يقبل عليها المستهلكون في مصر، ومن أبرزها اللب السوري، واللب الأبيض، واللب السوبر، ولب الخشب، وتختلف كل منها في الحجم والطعم والقيمة الغذائية وفقا لنوع البذور وطريقة التصنيع والتحميص.

ويعد اللب السوري من الأنواع الأكثر انتشارا، بينما يتميز اللب الأبيض بحجمه الأكبر وقوامه المختلف، في حين يشتهر اللب السوبر بحجمه وطعمه المميز، ويأتي لب الخشب ضمن أنواع التسالي التي يفضلها البعض.

كيف تختار اللب الجيد؟

ولا يعتمد اختيار اللب الجيد على النوع فقط، وإنما يجب الانتباه إلى مصدر المنتج وطريقة تعبئته وتخزينه، ويفضل شراء المنتجات المعبأة التي تحمل بيانات واضحة عن المنتج وتاريخ الإنتاج والصلاحية.

كما ينصح بتجنب اللب مجهول المصدر أو الذي يباع في عبوات غير موضح عليها البيانات، خاصة إذا كان يحمل لونا غير طبيعي أو رائحة غريبة أو طعما غير معتاد.

احذر الألوان الصناعية

وتأتي أهمية الانتباه إلى مصدر اللب بعد ضبط كميات من المنتجات المخالفة، إذ يمكن أن تؤدي إضافة مواد أو ألوان غير مصرح باستخدامها في الأغذية إلى مخاطر صحية بحسب طبيعة المادة وتركيزها ومدى التعرض لها.

لذلك فإن اختيار التسالي من مصدر موثوق، وفحص العبوة جيدا قبل الشراء، يعد من أهم الخطوات التي تساعد المستهلك على تقليل مخاطر تناول منتجات مجهولة المصدر.

هل اللب مفيد؟

وبشكل عام، تحتوي بذور اللب على الدهون غير المشبعة والبروتين وبعض المعادن، لكن قيمتها الغذائية تختلف حسب النوع وطريقة التحضير، كما أن الأنواع المحمصة والمملحة قد تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم.

لذلك يفضل تناول اللب باعتدال، خاصة لمن يتبعون نظاما غذائيا منخفض الملح.

لا يوجد نوع واحد يمكن وصفه بأنه الأفضل للجميع، لكن الأفضل هو اختيار لب معروف المصدر، سليم الرائحة والطعم، ومعبأ بطريقة جيدة ويحمل بيانات واضحة، مع تجنب المنتجات مجهولة المصدر أو ذات الألوان غير الطبيعية.

اللب السوري لب اللب فوائد اللب

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