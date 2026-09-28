خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني

يعقد الوسطاء محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران، غدًا الثلاثاء أو الأربعاء، لبحث مستجدات المفاوضات، وفقًا لمسئول مطلع على المحادثات تحدث لوكالة «رويترز».

وأوضح المسئول أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوسطاء القطريين لا يزالون في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المحادثات المرتقبة ستتناول نسخة منقحة من مقترح «خطة الأيام السبعة» الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران نحو التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا محل الخلاف.