حسام حسن: تصريحاتي عن محمد الشناوي فهمت خطأ وكل اللاعبين أخوتي وأبنائي

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن حديثه عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي فهم خطأ.

وقال حسام حسن: حديثي عن تصريحات محمد الشناوي فهم خطأ، أنا أحترم الجميع وقلت إن الشناوي وقتها كان مصابًا في الكتف ولا أقصد التقليل من أي فرد.

وواصل: كلهم إخوتي وأبنائي، والشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب ونثق فيه وفي جميع الحراس وكل التقدير للاعبين الكبار مثل محمد هاني والمتواجدين و اللاعبين الغائبين

مباراة مصر ضد جنوب السودان

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية2027.

ويواجه منتخب مصر منافسه جنوب السودان ضمن منافسات المجموعة الثانية، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد التعادل في المباراة الأولى أمام أنجولا، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام مالاوي.