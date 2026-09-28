وفقا لتكليفات الرئيس.. مدبولي يوجه بالرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام خلال مؤتمر أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التنسيق القائم بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، لضمان التنظيم الجيد للاجتماعات التي يترأسها، في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيًا لتحقيق مستهدفاته التي تضمنها تكليف الرئيس، مع ضرورة فتح حوار مع المتخصصين وأصحاب الفكر والرأي، والرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة، وطرح الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، في باكورة الاجتماعات التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وخلال الاجتماع، قدم وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، شرحًا تفصيليًا حول الوضع الراهن فيما يخص التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والرؤية التي تنفذها الدولة للنهوض بمختلف مكونات وعناصر قطاع التعليم، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمخرجات المنظومة التعليمية.

وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أهمية أن يتضمن تناول قطاع التعليم في المؤتمر شرح كل التفاصيل والتحديات والجهود، والرد على التساؤلات، وطرح الرؤية المستقبلية أمام المتخصصين، وفتح باب النقاش بشأنها، بهدف الخروج بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن، الذي يمثل هذا القطاع إحدى أولى شواغله وأهم اهتماماته.

وشرح رئيس الوزراء الأولويات التي يهتم بها المواطن فيما يخص قطاع التعليم، لارتباطه بمستقبل أبنائه، والتي يجب التركيز عليها خلال المؤتمر المقبل، وعلى الأخص إيضاح كل ما يتعلق بالإتاحة وجودة العملية التعليمية، وكذلك ما تتيحه الدولة في هذا القطاع المهم لشريحة الطبقة المتوسطة.