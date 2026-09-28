مش أول مرة.. حسام حسن: محمد صلاح سبق وغاب أمام كاب فيردي وموريتانيا لنفس السبب

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان المقبلة، لا يرتبط بوجود أي خلافات أو مشكلات، مشيرًا إلى أن قرار عدم مشاركة اللاعب على الملاعب ذات النجيل الصناعي تم الاتفاق عليه مسبقًا.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وجنوب السودان: «دي مش أول مرة محمد صلاح ما يلعبش على ملعب ترتان، في كاب فيردي وموريتانيا مجاش خالص واديناله راحة، ولو راجعتوا؛ هتلاقوه مالعبش الماتشين، واتفقنا ما يلعبش، فهو ده الوضع».

وأضاف: «مفيش خلاف ولا فيه مشاكل، وإحنا من أفضل المنتخبات اللي عايشة علاقة فيها حب واحترام وصداقة، والدليل إننا شرفنا الكرة المصرية والأفريقية وإحنا في أحسن حالاتنا».

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر: «لكن لما الناس تبقى ناجحة؛ في ناس بتبقى زعلانة وعايزة تعمل أي أزمات».

مصر وجنوب السودان

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام جنوب السودان، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في الرابعة من عصر غدٍ الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، في حين يتصدر منتخب مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.