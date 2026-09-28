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أبو العطا: دعم الرئيس السيسي للتعدين ضمانة لجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العطا: دعم الرئيس السيسي للتعدين ضمانة لجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاحه الشخصي لفعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين؛ يُمثل القاطرة الحقيقية لدفع هذا القطاع الاستراتيجي نحو آفاق عالمية، ويؤكد للجميع أن الملف الاقتصادي والاستثماري يأتي على رأس أولوية أجندة الدولة المصرية.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن المداخلة الواضحة للرئيس السيسي والتي جدد فيها التزام الدولة بإنجاح كل استثمارات الشركات ورجال الأعمال في قطاع التعدين ومختلف القطاعات؛ تعد بمثابة وثيقة أمان وضمانة رئاسية تُبدد أي تخوفات، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتذليل كافة العقبات الهيكلية والإجرائية أمام رأس المال المحلي والأجنبي.

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن التواجد الميداني والمشاركة الدولية رفيعة المستوى من قيادات كبرى الشركات العالمية مثل "أنجلو جولد أشانتي" و"كابيتال دريلنج" إلى جانب المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي والمجلس الدولي للتعدين والمعادن؛ تعد شهادة ثقة دولية بسلامة الخطوات والمصداقية التي بات يتمتع بها مناخ الاستثمار المصري.

توفير آلاف فرص العمل للشباب

وأكد أن المعروضات التاريخية بالمتحف الجيولوجي وعرض فيلم "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين" يلخصان الرؤية الوطنية القائمة على الانتقال من مرحلة الاقتصار على استخراج الخام وتصديره إلى مرحلة التصنيع، وتحقيق أعلى قيمة مضافة لثروات مصر التعدينية، وهو ما ينعكس مستقبلاً على زيادة الموارد الدولارية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.

وشدد على الدعم الكامل للمبادرات التي تتبناها الدولة ووزارة البترول الثروة المعدنية لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة التعدين، مشيدًا بالتعاون المتكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص الوطني والعالمي لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

السيسي حزب المصريين الاستثمارات القيمة المضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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