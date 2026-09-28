قيادي بحزب الجيل: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى التعدين ضمانة وأمان للاستثمارات العالمية والمحلية

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف وافتتاح فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين يُمثل رسالة دعم قوية ومباشرة لقطاع من أهم القطاعات الاستراتيجية الحاكمة لمستقبل الاقتصاد المصري، ويعكس رؤية القيادة السياسية في التحول من مجرد استخراج المواد الخام إلى تحقيق أقصى قيمة مضافة منها.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن المداخلة الحاسمة للرئيس السيسي خلال المنتدى، والتي جدد فيها التزام الدولة المصرية الكامل بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، توفر الضمانة والأمان الكاملين للشركات العالمية والمحلية، وتؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تذليل كل العقبات أمام الاستثمار الجاد، لا سيما في مجالات الطاقة والثروة المعدنية.

شهادة ثقة دولية بسلامة الإجراءات والتحديثات

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المشاركة الدولية رفيعة المستوى في المنتدى والتي تمثلت في حضور ممثلي كبرى المؤسسات والشركات العالمية مثل "أنجلو جولد أشانتي"، ومجموعة البنك الدولي، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن تعد شهادة ثقة دولية بسلامة الإجراءات والتحديثات الهيكلية والتشريعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتطوير هذا القطاع، والتحول الحقيقي من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين الواعد.

وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات الوطنية والمتحف الجيولوجي المصري في إبراز الهوية الجيولوجية والتاريخية لمصر بصورة حضارية وشديدة التطور، مؤكدًا على دعم كافة الخطوات الوطنية التي تسهم في بناء اقتصاد قوي قائم على الاستغلال الأمثل للموارد والتصنيع المحلي وتوفير فرص العمل للشباب المصري.