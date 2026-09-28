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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: الدولة مهتمة بتوفير وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودى الدخل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.

 واستعرض الاجتماع موقف التسجيل للوحدات البديلة للإيجار القديم، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، عبر الفيديو كونفرانس.

مجتمعات سكنية حضارية متكاملة

واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطى الدخل، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية. 

الإيجار

وخلال الاجتماع، استعرضت  مى عبدالحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن كل المصريين"، خصوصا الطرح الأخير الخاص بنظام "الإيجار" الذي يشمل 15 ألف وحدة سكنية.

وتابعت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، للوحدات البديلة للإيجار القديم، والتي تنتهي في 12 أكتوبر 2026، كما تم استعراض الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

الإسكان المجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري

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