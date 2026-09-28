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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شلبي: منتدى مصر للتعدين يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم موارد الدولة ودعم الصناعة والإنتاج

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى مصر الخامس للتعدين تعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقطاع التعدين، باعتباره أحد القطاعات التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.

وقال إن انعقاد المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعريف بالإمكانات والثروات التعدينية التي تتمتع بها مصر، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن تطوير قطاع التعدين يمثل مسارًا مهمًا لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج وتعزيز موارد الدولة.

وأوضح أن تعظيم العائد من الثروة المعدنية لا يجب أن يقتصر على عمليات البحث والتنقيب والاستخراج، وإنما يتطلب التوسع في إقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات المحلية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات متنوعة يمكن البناء عليها لتوسيع النشاط التعديني، سواء من حيث تنوع الموارد المعدنية والموقع الجغرافي، أو ما يتوافر من بنية أساسية وخبرات وكوادر وطنية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع.

وأضاف أن توفير البيانات الجيولوجية الدقيقة، وتحديث التشريعات المنظمة للنشاط التعديني، وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تمثل عوامل مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي.

وأكد  أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مفهوم استخراج الخامات إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة، تبدأ من الاستكشاف وتمتد إلى الاستخراج والتصنيع والتصدير، بما يتيح تحقيق قيمة مضافة أكبر من الموارد الطبيعية، ويدعم ارتباط قطاع التعدين بالصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المنتدى تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات في المجالات الصناعية والتعدينية.

وشدد على أهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات البحثية والعلمية، من أجل تطوير قطاع التعدين وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية وصناعية أكبر، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل، ويفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة.

أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى مصر الخامس للتعدين الاستثمارات الثروات الطبيعية

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