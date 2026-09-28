أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح الاستثمارات.. ووزير البترول: منجم السكري نموذج حي لما تحتويه مصر من ثروات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بجميع الحضور في منتدى مصر للتعدين 2026، مشيرًا إلى أنه استمع إلى كلمات جميع المسؤولين المشاركين في المنتدى.



وأوضح الرئيس السيسي أن هناك فرصًا عديدة للاستثمار في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر.



الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي والمتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا لايف»، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت أمس 34 درجة مئوية في الظل، بينما من المتوقع أن تنخفض اليوم إلى 32 درجة مئوية.



بعد كورونا.. الصحة تحذر من خطر الأوبئة: الاستعداد المبكر كلمة السر

مع استمرار منظمة الصحة العالمية في التأكيد على ضرورة الاستعداد لأي جوائح أو تفشيات مرضية مستقبلية، أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التحذيرات المتكررة بشأن الأوبئة لا تعني بالضرورة وجود خطر صحي وشيك، وإنما تستهدف حث دول العالم على رفع جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التعامل السريع مع أي طارئ صحي محتمل.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشدد بصورة مستمرة على أهمية الاستعداد والتأهب للتعامل مع الجوائح والأمراض المعدية، مشيرًا إلى أن بعض التصريحات الصادرة عن المنظمة قد تُفهم أحيانًا بصورة تثير القلق لدى المواطنين، رغم أن الهدف الأساسي منها هو التوعية بأهمية الاستعداد المسبق.



وزير البترول: منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدي مصر للتعدين 2026، أن 119 شركة تقدمت بعروض في مجال الاستثمار، وأن مصر وضعت إطارا تشريعيا يعزز قدرات الدولة في قطاع التعدين على أسس اقتصادية أكثر كفاءة.

السمك رخص.. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. فيديو

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور حالة من الاستقرار مع تسجيل انخفاضات في بعض الأصناف، بالتزامن مع توافر كميات متنوعة من الأسماك واعتبار الفترة الحالية موسمًا لعدد من الأنواع، ما انعكس على حركة الأسعار داخل الأسواق.



هل يرتفع سعر الخبز السياحي إلى 2.30 جنيه؟.. الشعبة تعلن مفاجأة



في الوقت الذي تترقب فيه المخابز تطورات أسعار الدقيق وتكاليف التشغيل، عاد ملف أسعار الخبز السياحي والأفرنجي إلى الواجهة، بعد ارتفاع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه، وسط مطالب بمراجعة أسعار الخبز إذا استمرت تكلفة الإنتاج في الارتفاع. وفي المقابل، أكدت شعبة المخابز أن الأسعار الحالية لم يطرأ عليها أي تغيير رسمي حتى الآن، وأن أي زيادة لن يتم تطبيقها إلا بعد صدور قرار من الجهات المختصة.

وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ما زالت مستقرة دون صدور قرار جديد، موضحًا أن الشعبة ناقشت مع وزير التموين تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الدقيق وتأثيرها على تكلفة إنتاج الرغيف.



أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 28 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.79 جنيه

سعر الشراء: 51.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.99 جنيه

سعر الشراء: 58.84 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.65 جنيه

سعر الشراء: 68.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.79 جنيه

سعر الشراء: 13.76 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.10 جنيه

سعر الشراء: 14.06 جنيه.

«لا زيادة حتى نهاية العام».. شعبة الأدوية تكشف مصير الأسعار

بين استقرار أسعار الأدوية المتداولة، ومراجعة آليات التسعير، وقرارات مرتقبة لخفض أسعار بعض المستحضرات، يشهد سوق الدواء المصري تحركات تستهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على الحصول على العلاج، بالتزامن مع مطالب بتشديد المراجعة على أسماء الأدوية للحد من أخطاء صرف المستحضرات المتشابهة.

وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء سلعة استراتيجية ذات بُعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على استمرار تسعيره جبريًا من خلال هيئة الدواء المصرية.



زيادة مرتقبة في أسعار الدواجن والبيض.. رئيس اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل



تترقب أسواق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة تحركات جديدة في الأسعار، في ظل تأكيد المنتجين على أهمية تحسن مستويات البيع بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل.

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.