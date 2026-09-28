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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيادة مرتقبة في أسعار الدواجن والبيض.. رئيس اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تترقب أسواق الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة تحركات جديدة في الأسعار، في ظل تأكيد المنتجين على أهمية تحسن مستويات البيع بما يساعدهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتحمل تكاليف التشغيل. 

وفي هذا السياق، كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن توقعات المنتجين بشأن أسعار الدواجن والبيض، موضحًا أن هناك آمالًا بحدوث زيادة تتراوح بين 5 و10% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العناني أن الهدف من تحسن الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة سعر السلعة، وإنما يرتبط بصورة أساسية بقدرة المنتجين على مواصلة العمل والإنتاج والاستمرار في السوق، خاصة في ظل عدم وصول الأسعار الحالية إلى المستوى الذي يأمله المنتجون.

منتجو الدواجن يأملون تحسن الأسعار

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن منتجي الدواجن يأملون حدوث زيادة أخرى في أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة المقبلة، تتراوح نسبتها بين 5 و10%.

وأوضح أن هذه الزيادة المرتقبة من وجهة نظر المنتجين تستهدف الوصول إلى مستويات سعرية تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، مؤكدًا أن تحسن الأسعار يمثل عاملًا مهمًا بالنسبة للمنتجين لمواصلة العمل داخل السوق.

وأشار العناني إلى أن أسعار الدواجن الحالية لا تحقق المستوى الذي يأمله المنتجون، موضحًا أن استمرار العملية الإنتاجية يحتاج إلى تحسن في الأسعار بما يسمح للمنتجين بمواصلة نشاطهم.

استمرار الإنتاج مرتبط بتحسن الأسعار

وأكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن استمرار المنتجين في السوق يرتبط بصورة مباشرة بقدرتهم على تحقيق أسعار تساعدهم على مواصلة الإنتاج.

وأضاف أن المنتجين يأملون ارتفاع سعر الدواجن من مستواه الحالي في المزرعة إلى مستويات أعلى، بما يتيح لهم تغطية التكلفة ومواصلة العمل والإنتاج.

وأوضح أن الوصول إلى سعر مناسب يمثل أحد العوامل المهمة لاستمرار المنتجين في السوق، خاصة أن أي تحسن في الأسعار يمكن أن يساعد على دعم قدرتهم على مواصلة العملية الإنتاجية.

زيادة الدواجن والبيض بنسبة 5 إلى 10%

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، تحدث محمود العناني عن تطورات أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا أن المنتجين يأملون زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10%.

وأشار إلى أن هذه النسبة تمثل المستوى الذي يأمل المنتجون الوصول إليه خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين أوضاع الإنتاج وتمكين المنتجين من الاستمرار في السوق.

وأكد أن الزيادة المتوقعة في أسعار الدواجن والبيض ترتبط من وجهة نظر المنتجين بالحاجة إلى الحفاظ على استمرار الإنتاج، والوصول إلى مستويات سعرية تساعد على تغطية التكلفة ومواصلة النشاط.

الدواجن من أرخص السلع في مصر

وفي سياق حديثه عن الأسعار، أشار العناني إلى أن الدواجن تعد من أرخص السلع في مصر، موضحًا أن أسعارها تجعلها من مصادر البروتين المتاحة للمستهلكين.

كما تحدث عن أهمية البيض كمصدر للبروتين، مشيرًا إلى أن طبق البيض الذي يبلغ وزنه نحو كيلوغرامين يمثل مصدرًا للبروتين، وذلك في إطار حديثه عن أسعار الدواجن والبيض ومستوياتها الحالية.

تحسن الأسعار يدعم استمرار المنتجين

وشدد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن تحسن الأسعار من شأنه أن يساعد المنتجين على مواصلة الإنتاج داخل السوق، مؤكدًا أن استمرار النشاط الإنتاجي يحتاج إلى مستويات سعرية تسمح للمنتجين بمواصلة العمل.

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