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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عجينة الوافلز هي عجينة خفيفة ومقرمشة، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

 إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

المكونات:

- 2 كوب دقيق
- 4 ملاعق صغيرة بيكنج باودر
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1/4 كوب سكر
- 2 بيضة
- 1 كوب حليب
- 4 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة 

1. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، الملح، والسكر.
2. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخلطي البيض، الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا.
3. دمج المكونات: أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.
4. تخمير العجينة:اتركي العجينة ترتاح لمدة 10-15 دقيقة.
5. تحضير الوافلز: سخني جهاز الوافلز وادهنيه بالزبدة أو الزيت. اسكبي مقدارًا من العجينة في الجهاز واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

نصائح:

- استخدمي جهاز وافلز ساخنًا قبل إضافة العجينة.
- لا تملئي جهاز الوافلز بالكامل، اتركي مساحة للعجينة لتتمدد.
- يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى العجينة، مثل الشوكولاتة أو الفواكه.

تقديم الوافلز:

- قدمي الوافلز ساخنة مع الفواكه الطازجة، الكريمة المخفوقة، أو الشوكولاتة الذائبة.
- يمكنك أيضًا تقديم الوافلز مع العسل، المربى، أو الزبدة.

استمتعي بتحضير وتقديم الوافلز اللذيذة

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز اسهل طريقه للوافلز عجينة الوافلز

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فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

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