فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عجينة الوافلز هي عجينة خفيفة ومقرمشة، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل.

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

المكونات:



- 2 كوب دقيق

- 4 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1/4 كوب سكر

- 2 بيضة

- 1 كوب حليب

- 4 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة

1. خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، الملح، والسكر.

2. خلط المكونات السائلة: في وعاء آخر، اخلطي البيض، الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا.

3. دمج المكونات: أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة واخلطي حتى تحصلي على عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

4. تخمير العجينة:اتركي العجينة ترتاح لمدة 10-15 دقيقة.

5. تحضير الوافلز: سخني جهاز الوافلز وادهنيه بالزبدة أو الزيت. اسكبي مقدارًا من العجينة في الجهاز واطهيها حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

نصائح:

- استخدمي جهاز وافلز ساخنًا قبل إضافة العجينة.

- لا تملئي جهاز الوافلز بالكامل، اتركي مساحة للعجينة لتتمدد.

- يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى العجينة، مثل الشوكولاتة أو الفواكه.

تقديم الوافلز:

- قدمي الوافلز ساخنة مع الفواكه الطازجة، الكريمة المخفوقة، أو الشوكولاتة الذائبة.

- يمكنك أيضًا تقديم الوافلز مع العسل، المربى، أو الزبدة.

استمتعي بتحضير وتقديم الوافلز اللذيذة