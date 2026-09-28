تنفع لـ اللانش بوكس.. طريقة عمل فطيرة الباف بيستري بالروزبيف

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل فطيرة الباف بيستري بالروزبيف، فهي من المعجنات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة.

مقادير فطيرة الباف بيستري بالروزبيف

● بف باسترى

● 4 بيضات

● ربع كوب كريمة خفق

● نص كوب بارميزان

● نص كوب موتزاريللا

● كوب طماطم مجففة

● روزبيف

● مشروم

● ملعقة صغيرة روزماري

طريقة تحضير فطيرة الباف بيستري بالروزبيف

يشوح الروز بيف مع المشروم ويضاف الجبن والبيض والطماطم.

في قالب يفرد عجين الباف بيستري ويضاف الخليط ويطهى بالفرن ويقدم.