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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر في مأزق قبل جنوب السودان.. أزمة صناعة الفرص تثير القلق

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

انتقد شادي جودة، المحلل الرياضي، أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خلال مواجهة أنجولا، مؤكدًا أن الجهاز الفني لم يقدم التحضير المطلوب للمباراة، وأن المنتخب ظهر بصورة جعلت موقفه أكثر صعوبة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

قال شادي جودة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن حسام حسن لم يقدم أي جديد أمام أنجولا، وخاض المباراة وكأن المنتخب كان قد حسم بالفعل كأس العالم، وهو ما انعكس على مستوى الفريق خلال اللقاء.

وأضاف: «حسام حسن ماحضرش أي حاجة قدام أنجولا وخاض المباراة وكأنه كان واخد كأس العالم، وصعّب الأمر على نفسه، وفي حالة عدم الفوز على جنوب السودان سيكون الأمر صعبًا في مهمة التأهل لكأس أمم إفريقيا 2027».

وتطرق المحلل الرياضي إلى أزمة خط الوسط في منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الفريق يفتقد لاعب الوسط القادر على صناعة الفرص وإيصال الكرة إلى المهاجمين بالشكل المطلوب.

وأشاد شادي جودة بإمكانيات علي حمدي، مؤكدًا أنه من اللاعبين المميزين، وأبدى تعجبه من عدم انضمامه إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وقال: «علي حمدي لاعب رائع، وأنا متعجب من عدم انضمامه لمنتخب مصر، ده أكتر لاعب يقدر يوصل المهاجمين للمرمى».

وأوضح أن المنتخب يعاني أيضًا من غياب المهاجم القادر على التحرك داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص، مؤكدًا أن هذه النقطة تمثل أزمة أخرى تحتاج إلى معالجة خلال الفترة المقبلة.

واختتم شادي جودة تصريحاته بالتأكيد أن منتخب مصر يفتقد حاليًا للاعب الوسط القادر على توصيل الكرة للمهاجمين، إلى جانب عدم امتلاكه مهاجمًا مميزًا داخل منطقة الجزاء، وهو ما يؤثر على الفاعلية الهجومية للفريق.

منتخب مصر جنوب السودان اخبار الرياضة تصفيات امم افريقيا

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