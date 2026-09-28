بعد إحالته للحنايات.. مجدي شطة يواجه عقوبة بتهمة حيازة مخدر الأيس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة مؤدي المهرجانات مجدي شطة، للجنايات، على خلفية اتهامه بالاتجار في مخدر الآيس.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار المواد المخدرة في القانون

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.