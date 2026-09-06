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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل مجدي شطة بكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة في المرج

مجدي شطة
مجدي شطة
مصطفي رجب

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، ، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة في تهمة تعاطي مواد مخدرة بمنطقة المرج بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه علي ذمة القضية.

 

أنا مكنش معايا اي حاجة
 

وجاء في اعترافات مجدي شطة أمام جهات التحقيق، انه تم القبض عليه اثناء أحيائه فرح في منطقة محمد نجيب في المرج بالقاهرة قائلاً : "أنا مكنش معايا أي حاجة".

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز 6 جرامات آيس داخل 10 أكياس ، 480 جنيه بالإضافة إلي هاتفي محمول بحوزته آنذاك.


 

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بمنطقة المرج، أثناء تواجده في محيط حملة أمنية استهدفت أحد تجار المواد المخدرة، حيث كشفت التحريات الأولية عن أنه كان بصدد شراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.


 

وبالتحريات، عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على كمية من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.


 

وأوضحت التحقيقات أن عملية الضبط جاءت خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد مروّجي المخدرات، حيث تصادف وجود مجدي شطة في موقع الضبط، وتم القبض عليه مع المتهم الرئيسي والتحقيق معهما لكشف ملابسات الواقعة.

جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل مطرب المهرجانات مجدي شطة مجدي شطة

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