إصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق مطروح الإسكندرية ونقلهم لمستشفى العلمين

أصيب 23 شخصًا بإصابات متنوعة اليوم، الأحد، إثر حادث انقلاب سيارة مينى باص أثناء سيرها على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، بالكيلو 63، في نطاق مدينة العلمين.

نقل المصابين لمستشفى العلمين

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة الإصابات.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته.