بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

أثار انتشار طائر المينا الهندي في عدد من المحافظات المصرية اهتمام خبراء البيئة، بعدما أصبح يظهر بصورة متزايدة في المناطق الحضرية والزراعية، وسط تحذيرات من تأثيره على الطيور المحلية والتوازن البيئي.

ويتميز المينا الهندي بقدرته الكبيرة على التكيف وسرعة التكاثر، إلى جانب تنوع مصادر غذائه وقدرته على استغلال المباني والأشجار في التعشيش وهي عوامل ساعدت على زيادة انتشاره في مصر.

ماذا تفعلين إذا ظهر المينا بالقرب من منزلك؟

ينصح بعدم محاولة الإمساك بالطائر أو التعامل معه بشكل عشوائي، كما يجب عدم إطعام تجمعات المينا أو توفير مصادر غذاء تساعد على زيادة أعداده.

وفي حالة وجود أعشاش أو تجمعات كبيرة بالقرب من المنزل، لا يفضل إزالة الأعشاش بنفسك، خاصة إذا كانت تحتوي على بيض أو فراخ، وإنما يتم الإبلاغ للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعمل الجهات المعنية في مصر على رصد أماكن انتشار الطائر وتقييم أعداده، مع تنفيذ إجراءات للحد من أماكن التعشيش والسيطرة على مصادر الغذاء، ضمن جهود حماية التنوع البيولوجي.

ويأتي ذلك في ظل تصنيف المينا الهندي عالميًا ضمن الطيور الغازية التي يمكن أن تنافس الأنواع المحلية على الغذاء وأماكن التعشيش، ما يجعل التعامل مع انتشاره بحاجة إلى إدارة بيئية منظمة وليس تصرفات فردية.