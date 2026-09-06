عودة مشروطة.. بيزيرا يطلب ضمانات والزمالك يجهز مفاجآت| إيه الحكاية؟

شهد ملف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، تطورًا جديدًا في ظل تمسك النادي بحقوقه التعاقدية وسط محاولات لإعادة اللاعب إلى القاهرة وإنهاء الأزمة.

وطالب محامى اللاعب البرازيلي بضمانات قبل عقد جلسة مع إدارة نادى الزمالك والإتفاق على الرحيل لخوض تجربة إحترافية جديدة.

فيما تمسكت إدارة نادي الزمالك بموقفها الرافض لرحيل بيزيرا فى الوقت الراهن مؤكدين على قوة موقف القلعة البيضاء القانوني.

موقف قوي

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن موقف النادي في أزمة بيزيرا قوي من الناحيتين القانونية والإدارية مشددًا على أن اللاعب لا يملك تحديد مصيره بشكل منفرد.

وقال سليمان إن عودة بيزيرا إلى الزمالك والتفاوض مع مجلس الإدارة ستكون الخطوة الأولى وبعدها سيكون القرار النهائي بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله من اختصاص مجلس الإدارة وليس اللاعب.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن النادي يتعامل مع الملف بشكل قانوني ومدروس بعدما استعان بأشخاص متخصصين في القانون بالتنسيق مع مجلس الإدارة مؤكدًا أن الزمالك تعلم من الأزمات السابقة المتعلقة بعدم التزام اللاعبين بعقودهم.

موعد رسمي

وفي تطور جديد كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك أن المفاوضات مع بيزيرا أصبحت متقدمة بالفعل من أجل عودته إلى مصر، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يوجد حتى الآن موعد رسمي محدد لعودة اللاعب.

وتأتي هذه التطورات لتفتح الباب أمام إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه، بالتزامن مع استمرار المفاوضات للوصول إلى حل نهائي يحسم مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء.

تطورات أزمة بيزيرا في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن بيزيرا المتواجد في الإمارات منذ ما يقرب من أسبوعين، أبلغ عدداً من زملائه بالفريق أنه سيعود إلى القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنه أكد أن عودته ستكون من أجل التفاوض مع إدارة الزمالك على الرحيل، وليس من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال متمسكاً بموقفه ورغبته في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتمسك فيه نادي الزمالك باستمراره، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد وحاجة الفريق إلى جميع عناصره وعدم القدرة على تعويض رحيله بصفقة جديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يعتزم توقيع عقوبة مالية على بيزيرا بسبب انقطاعه عن التدريبات وغيابه عن الفريق دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ستجري محاولات لإقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، من خلال بحث إمكانية تعديل بعض بنود عقده وتحسين المقابل المالي، أملاً في إنهاء الأزمة وإعادة اللاعب إلى التدريبات.

وشدد المصدر على أن الزمالك لن يوافق على رحيل بيزيرا بشكل مجاني أو بالشروط التي يفرضها اللاعب، مؤكداً أنه في حال استمرار تمسكه بالرحيل، فإن النادي قد يوافق على خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولكن وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الزمالك وبما يضمن تحقيق أكبر استفادة فنية ومالية للنادي.

بيزيرا يطلب ضمانات

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من العروض المقدمة للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لن تنظر في أي عروض تخص بيزيرا خلال الفترة الحالية، قبل عودة اللاعب إلى مصر والانتظام في تدريبات الفريق

ولفت إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب الحصول على ضمان من مسؤولي النادي بشأن الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

وأشار إلى أن بيزيرا يرغب في التأكد من أن عودته إلى الزمالك لن تعني استمراره مع الفريق، خاصة في ظل تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة والانتقال إلى نادٍ آخر، بينما يصر مسؤولو القلعة البيضاء على عودة اللاعب أولًا، ثم عقد جلسة معه لمناقشة أسباب الأزمة والوقوف على موقفه النهائي.