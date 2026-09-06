قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب بورت الجيبوتي: نتيجة الذهاب أمام الزمالك لا تحسم التأهل.. ونؤمن بالمفاجأة
رئيس الوزراء يفتتح مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم بمنطقة السخنة الصناعية
وزير الخارجية يطلق "حوار القاهرة للاستجابة" للتعاون جنوب–جنوب في التعامل مع الأزمات
وزير الصحة: التوسع في الشبكة القومية للسكتة الدماغية إلى 206 وحدات ومراكز ورفع جاهزيتها
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: الإبداع والابتكار في العهد النبوي
منال عوض: تدريب 30 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال بمراكز حياة كريمة
من وأنت في بيتك.. خطوات وطريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا
خطة عاجلة لخفض تكلفة الإنتاج.. وزير الزراعة يضع روشتة إنقاذ وتطوير صناعة الدواجن
ممر ذهبي جديد.. هونج كونج تتجاوز دبي كأكبر بوابة لاستيراد الذهب الروسي بعد العقوبات الغربية
مدبولي يفتتح مصنعا للأسمدة والصناعات الكيماوية باقتصادية قناة السويس
الرئيس السيسي: الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية أساس تحسين جودة التعليم
الرئيس السيسي يوجه بصرف العلاوة الشهرية لاجتياز دورات الأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عودة مشروطة.. بيزيرا يطلب ضمانات والزمالك يجهز مفاجآت| إيه الحكاية؟

بيزيرا
بيزيرا
القسم الرياضي

شهد ملف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الزمالك، تطورًا جديدًا  في ظل تمسك النادي بحقوقه التعاقدية وسط محاولات لإعادة اللاعب إلى القاهرة وإنهاء الأزمة.

وطالب محامى اللاعب البرازيلي بضمانات قبل عقد جلسة مع إدارة نادى الزمالك والإتفاق على الرحيل لخوض تجربة إحترافية جديدة.

فيما تمسكت إدارة نادي الزمالك بموقفها الرافض لرحيل بيزيرا فى الوقت الراهن مؤكدين على قوة موقف القلعة البيضاء القانوني.  

موقف قوي

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن موقف النادي في أزمة بيزيرا قوي من الناحيتين القانونية والإدارية مشددًا على أن اللاعب لا يملك تحديد مصيره بشكل منفرد.

وقال سليمان إن عودة بيزيرا إلى الزمالك والتفاوض مع مجلس الإدارة ستكون الخطوة الأولى وبعدها سيكون القرار النهائي بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله من اختصاص مجلس الإدارة وليس اللاعب.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن النادي يتعامل مع الملف بشكل قانوني ومدروس بعدما استعان بأشخاص متخصصين في القانون بالتنسيق مع مجلس الإدارة مؤكدًا أن الزمالك تعلم من الأزمات السابقة المتعلقة بعدم التزام اللاعبين بعقودهم.

موعد رسمي

وفي تطور جديد كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك أن المفاوضات مع بيزيرا أصبحت متقدمة بالفعل من أجل عودته إلى مصر، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يوجد حتى الآن موعد رسمي محدد لعودة اللاعب.

وتأتي هذه التطورات لتفتح الباب أمام إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تمسك الزمالك بموقفه، بالتزامن مع استمرار المفاوضات للوصول إلى حل نهائي يحسم مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء.

تطورات أزمة بيزيرا في الزمالك 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن بيزيرا المتواجد في الإمارات منذ ما يقرب من أسبوعين، أبلغ عدداً من زملائه بالفريق أنه سيعود إلى القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنه أكد أن عودته ستكون من أجل التفاوض مع إدارة الزمالك على الرحيل، وليس من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال متمسكاً بموقفه ورغبته في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتمسك فيه نادي الزمالك باستمراره، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد وحاجة الفريق إلى جميع عناصره وعدم القدرة على تعويض رحيله بصفقة جديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يعتزم توقيع عقوبة مالية على بيزيرا بسبب انقطاعه عن التدريبات وغيابه عن الفريق دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ستجري محاولات لإقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، من خلال بحث إمكانية تعديل بعض بنود عقده وتحسين المقابل المالي، أملاً في إنهاء الأزمة وإعادة اللاعب إلى التدريبات.

وشدد المصدر على أن الزمالك لن يوافق على رحيل بيزيرا بشكل مجاني أو بالشروط التي يفرضها اللاعب، مؤكداً أنه في حال استمرار تمسكه بالرحيل، فإن النادي قد يوافق على خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولكن وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الزمالك وبما يضمن تحقيق أكبر استفادة فنية ومالية للنادي.

بيزيرا يطلب ضمانات

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف إدارة القلعة البيضاء من العروض المقدمة للتعاقد مع البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك لن تنظر في أي عروض تخص بيزيرا خلال الفترة الحالية، قبل عودة اللاعب إلى مصر والانتظام في تدريبات الفريق

ولفت إلى أن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب الحصول على ضمان من مسؤولي النادي بشأن الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ قرار العودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

وأشار إلى أن بيزيرا يرغب في التأكد من أن عودته إلى الزمالك لن تعني استمراره مع الفريق، خاصة في ظل تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة والانتقال إلى نادٍ آخر، بينما يصر مسؤولو القلعة البيضاء على عودة اللاعب أولًا، ثم عقد جلسة معه لمناقشة أسباب الأزمة والوقوف على موقفه النهائي.

بيزيرا الزمالك الدورى حسين لبيب أحمد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

الإيجار المنتهي بالتمليك

الإيجار المنتهي بالتمليك 2026.. الإسكان تطرح 10 آلاف شقةوتعلن موعد وشروط الحجز

عداد كهرباء

3 أسباب للخصم الآلي عند شحن عداد الكهرباء .. اعرف التفاصيل

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

حبس

مخالفات بالتأمين الصحي الشامل تصل عقوبتها للحبس و200 ألف جنيه| احذرها

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: المنطقة الاقتصادية تتحول لمركز صناعي إقليمي

السعيد غنيم

برلماني: افتتاح مصنع للفرش وإكسسوارات الأبواب خطوة مهمة تقلل الاستيراد

بالصور

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

قبل المدارس..طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة

طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..
طريقة عمل الناجتس بالبطاطس والكوسة..

بعد انتشاره في مصر .. خلي بالك من طائر المينا الهندي وتحذير البيئة منه

طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي
طائر المينا الهندي

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ
ابنة صلاح عبدالله تبهر الجمهور بفقدان وزنها الملحوظ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد