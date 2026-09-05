بيزيرا يتمسك بالرحيل.. والزمالك يبحث عن الخروج الآمن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وموقفه من الاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

تطورات أزمة بيزيرا في الزمالك

وقال المصدر إن بيزيرا المتواجد في الإمارات منذ ما يقرب من أسبوعين، أبلغ عدداً من زملائه بالفريق أنه سيعود إلى القاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة، لكنه أكد أن عودته ستكون من أجل التفاوض مع إدارة الزمالك على الرحيل، وليس من أجل الاستمرار مع الفريق.

وأوضح المصدر أن اللاعب ما زال متمسكاً بموقفه ورغبته في خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتمسك فيه نادي الزمالك باستمراره، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد وحاجة الفريق إلى جميع عناصره وعدم القدرة على تعويض رحيله بصفقة جديدة في الوقت الحالي.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يعتزم توقيع عقوبة مالية على بيزيرا بسبب انقطاعه عن التدريبات وغيابه عن الفريق دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك ستجري محاولات لإقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق، من خلال بحث إمكانية تعديل بعض بنود عقده وتحسين المقابل المالي، أملاً في إنهاء الأزمة وإعادة اللاعب إلى التدريبات.

وشدد المصدر على أن الزمالك لن يوافق على رحيل بيزيرا بشكل مجاني أو بالشروط التي يفرضها اللاعب، مؤكداً أنه في حال استمرار تمسكه بالرحيل، فإن النادي قد يوافق على خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ولكن وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الزمالك وبما يضمن تحقيق أكبر استفادة فنية ومالية للنادي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قد فاز على بطل جيبوتي أمس الجمعة في ذهاب دور ال 64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.