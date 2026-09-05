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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من اشتعال ساحة الكرتون إلى التبريد .. القصة الكاملة لحريق مصنع العبور وخسائر بالملايين

جانب من الحريق
جانب من الحريق
إبراهيم الهواري

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حريقًا هائلًا اندلع داخل ساحة مخصصة لتخزين رولات الكرتون بأحد مصانع صناعة الكرتون، في واقعة استدعت استنفارًا واسعًا من قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية، قبل أن تنجح القوات في السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت بالمنطقة.


بدأت الواقعة بتلقي غرفة أزمات محافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مصانع الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، خلف سوق العبور.

النيران أكلت كل شيء.. 30 سيارة إطفاء تحاصر حريق مصنع العبور وخسائر ...
وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في التعامل مع ألسنة اللهب ومحاصرتها من عدة اتجاهات، خاصة مع طبيعة المواد الموجودة بموقع الحريق، حيث كانت النيران مشتعلة في رولات كرتون كبيرة داخل فناء مخصص للتخزين.
وأظهرت المعاينة الأولية أن المصنع مقام على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، وأن بداية الحريق كانت في ساحة التخزين الموجودة بفناء المصنع.

تصاعد النيران 

مع اتساع نطاق النيران، جرى تعزيز قوات الحماية المدنية بالمعدات اللازمة، حتى وصل عدد سيارات الإطفاء المشاركة في أعمال السيطرة إلى نحو 30 سيارة إطفاء، إلى جانب تجهيزات وخزانات مياه لدعم عمليات الإخماد والتعامل مع البؤر المشتعلة.


كما تواجدت سيارات الإسعاف في محيط موقع الحريق تحسبًا لوقوع أي إصابات، مع رفع درجة الاستعداد الطبي، إلا أن الحريق أسفر في النهاية عن خسائر مادية دون تسجيل وفيات أو إصابات.
النيران تمتد إلى مصنع ملابس مجاور

النيران أكلت كل شيء.. 30 سيارة إطفاء تحاصر حريق مصنع العبور وخسائر ...
ومع استمرار اشتعال رولات الكرتون، امتدت النيران إلى مصنع ملابس مجاور، ووصلت إلى الدور الرابع منه ، وسارعت قوات الحماية المدنية بالتعامل مع الجزء الذي امتدت إليه النيران، ونجحت في محاصرتها ومنع انتقالها إلى باقي أجزاء المصنع أو المنشآت والمصانع المحيطة، وهو ما ساهم في الحد من حجم الخسائر ومنع وقوع كارثة أكبر داخل المنطقة الصناعية.


ومع تطورات الموقف، تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الحريق ميدانيًا، ووجّه المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، بالتوجه فورًا إلى موقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء والتعامل مع الموقف على أرض الواقع.

السيطرة الكاملة على النيران

وبعد ساعات من العمل المتواصل، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق ومحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت والمصانع المجاورة.


وواصلت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد داخل موقع الحريق، مع التركيز على أماكن تخزين الكرتون والمناطق التي تعرضت للاشتعال، للتأكد من إخماد جميع البؤر وعدم وجود أي مصدر حراري يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران مرة أخرى.


وتابعت السكرتير العام للمحافظة أعمال التبريد ميدانيًا من موقع الحريق، بحضور ممثلي جهاز مدينة العبور، وبالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والتنفيذية، حتى الانتهاء من تأمين الموقع بالكامل.

خسائر مادية كبيرة

وأسفرت الواقعة عن خسائر مادية كبيرة، شملت كميات من رولات الكرتون ومحتويات ساحة التخزين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بجزء من مصنع الملابس المجاور بعد وصول النيران إلى الدور الرابع.


وقررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وفحص آثاره، وتحديد نقطة بداية النيران والسبب الذي أدى إلى اندلاعها، إلى جانب استكمال التحريات اللازمة حول الواقعة.


كما شملت الإجراءات حصر التلفيات والخسائر، وإجراء التحريات بمعرفة المباحث الجنائية، وسؤال المسؤولين ومالك المصنع، تمهيدًا للوصول إلى الأسباب النهائية للحريق وتحديد المسؤوليات حال وجود شبهة تقصير أو مخالفة.

القليوبية محافظة القليوبية العبور اندلاع حريق قوات الحماية المدنية

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