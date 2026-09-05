مؤلف مسلسل بنج كلي: شخصية محسن محيي الدين مستوحاه من طبيب الغلابة | خاص

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن أن شخصية فؤاد مدير المستشفى التى جسدها الفنان محسن محيي الدين فى مسلسل “بنج كلي” فهي مستوحاه من شخصية طبيب الغلابة.

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريح خاص لـ صدى البلد : إذا تأملت الشخصيات جيدًا، تجد أن الدكتور فؤاد، مدير المستشفى، هو الأقرب إلى فكرة «طبيب الغلابة»، وهو رجل كبير نسبيًا، زاهد في الدنيا، ويرعى الفقراء ومن لا يملكون المال، ويدافع عن الجميع ويحاول أن يوفر لهم فرصة للعلاج والعمل. لذلك أعتقد أنه الأقرب إلى هذا النموذج والشخصية مستوحاه منه.

تعليق دكتور دعاء جلال

من ناحية أخرى علقت الدكتورة دعاء جلال أستاذ التخدير، على الأخطاء الطبية التي وردت في أحد مشاهد مسلسل بنج كلي، المأخوذ عن كتابها الذي حمل اسم حكايات من غرف العمليات.

وقالت الدكتورة دعاء جلال في منشور عبر موقع فيسبوك: كتابي حكايات من غرف العمليات ليس كتابا طبيا ولا يوجد به أي تفاصيل طبية كما حدث في المسلسل، إنما هو عمل أدبي بحت يحكي يوميات طبيبة تخدير، مع عرض لمواقف درامية حدثت بالفعل تنوعت بين الكوميديا أحيانا والحزن أحيانا أخرى ولكن تم طمس معالم شخصية المريض بصورة كاملة حفاظًا على خصوصية المريض وحقوقه فلا يمكن التعرف على أي شخصية من سرد الأحداث إطلاقا.. ويعلم هذا جيدًا كل من قرأ الكتاب.

واستكملت: كل خطأ طبي حدث في المسلسل ما هو إلا حبكة سينمائية في سياق المعالجة الدرامية.. كان يمكن تداركها إذا سألوني عنها ورجعوا للرأي الطبي أولا قبل تنفيذها، كما حدث بالفعل في مشاهد وتفاصيل كثيرة استعانوا بي فيها، ولكن في النهاية هو تمثيل وليس حقيقة، وكل عمل وله سقطاته وأقدر جيدًا نقد الأطباء للأخطاء الموجودة في العمل وأنا منهم ومعهم، حيث أنني أشاهدها لأول مرة مع باقي الجمهور، وبالفعل أقف عليها وانتقدها مثلهم تماما، فأنا طبيبة قبل أي شيء.