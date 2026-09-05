عندي ثقة و شغل كتير.. غادة عادل تعلق على خضوعها لعملية شد الوجه

ظهرت الفنانة غادة عادل، في مقطع فيديو عبر انستجرام، بعد مرور سنة و3 أشهر على عملية شد الوجه Facelift التي خضعت لها.

وقالت غادة عادل، في مقطع الفيديو: «أنا أسعد واحدة في الدنيا.. أنا حياتي كلها اتغيرت.. بعد العملية بيجيلي شغل كتير وبقى عندي ثقة في نفسي .. كأني ببتدي من الأول وجديد مش ببتدي صغيرة لأ ببتدي من سني ده وأنا مبسوطة لأن ليا نفس أخرج وأعيش خلاص بقى كل حاجة فاتحة نفسك».

أعمال غادة عادل

وكان أحدث أعمال غادة عادل، الفنية هو مشاركتها مع الفنان محمد سعد، في بطولة فيلم «فاميلي بيزنس» الذي تم عرضه منذ عدة أشهر.

«فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد و غادة عادل و دنيا سامي وهيدي كرم و أحمد الرافعي ومحمود عبد المغني وأسامة الهادي.

وقبلها شاركت الفنانة غادة عادل، في بطولة فيلم فيها إيه يعني، مع الفنان ماجد الكدواني.

فيلم فيها إيه يعني

فيلم فيها ايه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.