قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاستكمال الفحوصات الطبية.. احتجاز بهاء سلطان بالمستشفى بعد تعرضه لحادث سير
بداية كارثية لحامل اللقب والمركز الـ12 يثير القلق.. ماذا يحدث داخل باريس سان جيرمان؟
أول ظهور للفنان بهاء سلطان من داخل مستشفى العلمين | شاهد
611 مساهمة تهديفية.. محمد صلاح يواصل كتابة الأرقام المميزة
مدرب محمد صلاح الجديد.. 4 مرشحين لخلافة فاتح تيكي في طرابزون سبور
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل طرح 15 ألف شقة للإيجار في المدن الجديدة
مصدر بالزمالك: لن ننظر في أي عرض لبيزيرا قبل عودته لمصر
أسعار الحج السياحي 2026.. 6 برامج جديدة لكل المستويات .. وتطبيق «رفيق» لمتابعة رحلة الحاج
هولندا تنقل مليارات الدولارات من الذهب إلى لندن.. ما القصة؟
15 ألف وحدة و10 آلاف جنيه تأمين.. تفاصيل جديدة عن شقق الإيجار
مصطفى كامل يكشف تطورات حالة بهاء سلطان الصحية بعد تهشم سيارته
الولايات المتحدة تسقط 300 طائرة مسيرة لعصابات المخدرات المكسيكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عندي ثقة و شغل كتير.. غادة عادل تعلق على خضوعها لعملية شد الوجه

غادة عادل
غادة عادل
محمد سعيد

ظهرت الفنانة غادة عادل، في مقطع فيديو عبر انستجرام، بعد مرور سنة و3 أشهر على عملية شد الوجه Facelift التي خضعت لها. 

وقالت غادة عادل، في مقطع الفيديو: «أنا أسعد واحدة في الدنيا.. أنا حياتي كلها اتغيرت.. بعد العملية بيجيلي شغل كتير وبقى عندي ثقة في نفسي .. كأني ببتدي من الأول وجديد مش ببتدي صغيرة لأ ببتدي من سني ده وأنا مبسوطة لأن ليا نفس أخرج وأعيش خلاص بقى كل حاجة فاتحة نفسك». 

أعمال غادة عادل 

وكان أحدث أعمال غادة عادل، الفنية هو مشاركتها مع الفنان محمد سعد، في بطولة فيلم «فاميلي بيزنس» الذي تم عرضه منذ عدة أشهر. 

«فاميلي بيزنس» من بطولة محمد سعد و غادة عادل و دنيا سامي وهيدي كرم و أحمد الرافعي ومحمود عبد المغني وأسامة الهادي.

وقبلها شاركت الفنانة غادة عادل، في بطولة فيلم فيها إيه يعني، مع الفنان ماجد الكدواني. 

فيلم فيها إيه يعني

فيلم فيها ايه يعني تدور أحداثه فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

غادة عادل الفنانة غادة عادل أعمال غادة عادل صور غادة عادل أخبار غادة عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

تنسيق الجامعات

آداب موجه وحقوق وخدمة اجتماعية وزراعة .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الدواجن

بعد جدل السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبانيه

الأهلي

أحمد حسن يكشف رد وائل جمعة على واقعة محمد معروف.. تفاصيل جديدة

عمرو أديب

عقد جديد.. تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة عقارات المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

المستشار وجيه حمزة شقوير رئيس المحكمة

10 سنوات سجنا لعاملين سرقا سيارة بالإكراه فى بدر

المحكمة الدستورية العليا

رئيس المحكمة الدستورية العليا يشارك في مؤتمر رؤساء المحاكم العليا لدول بريكس

المستشار محمد السعيد الشربيني

ثاني جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية.. بعد قليل

بالصور

مصفحة ضد الحروب.. أسرار سيارة الرئيس الصيني في مصر "هونشي N701"

Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين
Hongqi N701 سيارة رئيس الصين

لوك لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد