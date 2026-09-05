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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لا يسيء لرجال الدين.. محمد فراج يرد بقوة على انتقادات لعبة جهنم

محمد فراج
محمد فراج
أحمد إبراهيم

رد الفنان محمد فراج على الانتقادات التي طالته بسبب تجسيده شخصية شيخ ضمن أحداث مسلسل "لعبة جهنم"، الذي عرض مؤخرا، مؤكدا أن اتهامات العمل بالإساءة إلى صورة رجال الدين لا تستند إلى حقيقة.

وأوضح محمد فراج، خلال لقائه مع برنامج "تفاعلكم"، أن الشخصية التي قدمها ضمن الأحداث كانت تتخفى خلف الدين لتحقيق أهدافها، وهو ما تؤكده اعترافات صاحب القصة الحقيقية التي استند إليها العمل.

محمد فراج يرد بقوة على انتقادات لعبة جهنم 

وقال محمد فراج: "اعترافات صاحب القصة الحقيقية أكدت إنه كان بيتخفى باسم الدين ويدي دروس في المسجد، ولكن الاتهامات إن علاء بيسيء سمعة الشيخ غير حقيقية".

وأضاف: "بدليل إن في ناس كتير بيتقال لهم يا شيخ وهما مش بيركعوها، وده بنشوفه كتير، بس علشان دقنه طالعة شوية، معتمد على شكليات وهو قلبه حجر".

وأكد فراج أن تقديم شخصية علاء بهذه الصورة لم يكن الهدف منه الإساءة إلى رجال الدين أو الانتقاص من مكانتهم، وإنما جاء في سياق درامي يخدم أحداث مسلسل "لعبة جهنم"، ويكشف طبيعة الشخصية التي يجسدها وتناقضها بين المظهر الخارجي والحقيقة التي يخفيها.

وأشار إلى أن العمل يركز على سلوك الشخصية ودوافعها، دون أن يكون المقصود منه تعميم الصورة على رجال الدين أو تقديم إساءة متعمدة لهم، موضحا أن الأحداث تستند إلى شخصية حقيقية استخدمت الخطاب الديني كغطاء لتحركاتها وتصرفاتها.

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