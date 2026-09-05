مهرجان القاهرة الدولي التجريبي يحتفي بالمسرح المصري.. اليوم

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين، احتفالية "يوم المسرح المصري"، في التاسعة مساء اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، على مسرح معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، بمنطقة رمسيس في وسط القاهرة.

وأكد المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، أن الاحتفال بـ"يوم المسرح المصري" يمثل مناسبة مهمة لاستعادة ذاكرة المسرح المصري وتكريم رموزه، إلى جانب التأكيد على دوره كأحد أبرز أدوات التنوير والتعبير عن قضايا المجتمع.

وأشار حسان إلى أن التعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثالثة والثلاثين يمنح الاحتفالية بعدا خاصا، يجمع بين الاحتفاء بتاريخ المسرح المصري والنظر إلى مستقبله وما يحمله من آفاق جديدة.

وتقدم الاحتفالية الفنانة وفاء الحكيم، وتشهد إلقاء الكاتب الكبير محمد سلماوي كلمته التي كتبها هذا العام بمناسبة "يوم المسرح المصري". ومن المقرر أن تذاع وتلقى الكلمة قبل انطلاق العروض المسرحية التي تقام على مسارح القاهرة والمحافظات، لتكون بمثابة افتتاح موحد للاحتفاء بالمناسبة على مختلف المسارح المصرية.

عودة.. طرح الأرض

ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض الحكي والغناء "عودة.. طرح الأرض"، الذي يحتفي بسيرة أحد رموز المسرح المصري ومسيرته الفنية، والذي قدم خلال مشواره إسهامات بارزة في مجالي التمثيل والإخراج المسرحي، حيث يستعرض العرض جوانب من تجربته وإبداعاته ودوره المؤثر في تاريخ المسرح المصري.

ويأتي عرض "عودة.. طرح الأرض" من كتابة وأشعار الدكتور مسعود شومان، وإخراج الفنان سامح مجاهد، وإضاءة عز حلمي، مع مادة فيلمية لأحمد فتحي، فيما جاءت الموسيقى والألحان إهداء من الفنان أحمد الناصر، وتنسيق المناظر لأحمد ألفي.

ويشارك في الحكي والغناء كل من ريم أحمد، محمود الزيات، عبير الطوخي، طه خليفة ومحمد صلاح، بمشاركة وغناء الفنان ماهر محمود، بينما يتولى تنفيذ الإخراج محمد سليم وإنجي إسكندر.

وتختتم الاحتفالية بتكريم خمسة من المخرجين المصريين، تقديرا لإسهاماتهم في مسيرة المسرح المصري، وهم: حسام الدين صلاح، هشام جمعة، حمدي أبو العلا، عبير علي، ومحمد جبر.