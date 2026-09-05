وقعنا فى فخ السوشيال.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يعتذر لطارق الشناوي

أنهى محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حالة الجدل التي نشبت مع الناقد الفني طارق الشناوي، عقب تداول تصريحات منسوبة للأخير بشأن عبدالحليم حافظ وتامر حسني، ليتضح لاحقًا أنها لم تصدر عنه.

وحرص شبانة على توضيح موقفه عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»، مقدمًا اعتذاره للناقد الفني، وقال: «ده رد أستاذ طارق الشناوى وأعتقد إنه منطقى جدًا، فلا داعى للخوض فى رأى لم يقوله».



وتابع معتذرًا للناقد الفنى: «واعتذرله فلقد وقعنا معًا فى فخ السوشيال ميديا».

وفى سياق متصل، أكد طارق الشناوى أن التصريحات التى تداولت وتحمل اسمه الفترة الأخيرة والتى قيل فيها أن تامر حسنى صوته أفضل من حليم مُزيفة ولا دليل لها من الصحة.

وكتب فى منشور عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «انتشرت على مواقع السوشيال ميديا أراء منسوبة لى عارية تمامًا من الصحةِ».

وتابع: «تتعلق بأننى قلت أن تامر حسنى يغنى أفضل من عبد الحليم حافظ وشادية تغنى أفضل من أم كلثوم، أين هو التسجيل الذى أدليت به بهذه التصريحات التى تخاصم العقل والمنطق؟».

وأضاف: «أنا أعلم طبعًا أن هناك من يريد الترويج لتلك الأكاذيب.. وفى العادة لا يقدم الدليل لأن هدفه هو.. الإساءة».

واستكمل: «اتحدى من يروج لذلك أن يأتى بالدليل المادى.. ولكنها حملة بائسة يائسة تستغل أن الناس عادة لا تتأمل حقيقة تلك التشنيعات.. أكرر من لديه الدليل ينشره.. اتمنى ألا ينساق أحد خلف هؤلاء الكاذبون بل أطلب منكم أن تفضحوهم على صفحاتكم».