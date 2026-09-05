اليوم وغدا .. قمم نارية في الدوري الإيطالي.. إنتر يصطدم بـ نابولي.. ويوفنتوس يواجه ميلان

تدخل منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم مرحلة مبكرة من الإثارة عندما تشهد الجولة الثالثة مواجهتين من العيار الثقيل تجمع الأولى بين إنتر ميلان ونابولي بينما يلتقي يوفنتوس مع ميلان في أسبوع يبدو بمثابة الاختبار الأول الحقيقي لعدد من كبار المنافسين على لقب "السيري آ" والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

وتتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب "جوزيبي مياتزا" الذي يستضيف مواجهة إنتر ميلان ونابولي في صدام يجمع بين حامل لقب الموسم الماضي وبطل نسخة 2024-2025 في وقت يسعى فيه كل فريق إلى توجيه رسالة مبكرة بشأن قدرته على المنافسة على القمة.

ولا تقل مواجهة يوفنتوس وميلان أهمية إذ يلتقي الفريقان غدا الأحد على ملعب "أليانز" في تورينو بعدما نجح كل منهما في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين ما يجعل القمة اختبارًا مبكرًا لطموحات الفريقين هذا الموسم.

إنتر ونابولي.. قمة لتصحيح المسار

يدخل إنتر ميلان مواجهة نابولي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالدوري ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف روما المتصدر.

واستهل إنتر مشواره بانتصار كبير على مونزا بنتيجة 4-1 قبل أن يتجاوز عقبة كالياري بهدف دون رد ليؤكد أنه يرغب في الدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب وعدم إهدار النقاط في الأسابيع الأولى.

لكن مواجهة نابولي تمثل اختبارًا مختلفًا للفريق بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو خاصة أن المنافس يحمل ذكريات غير سعيدة لإنتر من الموسم الماضي.

وكان نابولي قد تغلب على إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" قبل أن يفرض التعادل 2-2 على منافسه في مباراة الدور الثاني وهو ما يمنح مواجهة السبت أبعادًا إضافية بالنسبة للفريق صاحب الأرض.

لاوتارو يبحث عن ظهوره الأول

ويعتمد كريستيان كيفو على مجموعة من العناصر المهمة يتقدمها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قائد الفريق الذي لم يتمكن من تسجيل أي هدف خلال أول جولتين.

ويأمل المهاجم الأرجنتيني في كسر صيامه التهديفي خلال القمة خصوصًا أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى تدخل النجوم الكبار وحسم الفرص التي قد تكون قليلة طوال الـ90 دقيقة.

نابولي أمام مهمة استعادة الثقة

على الجانب الآخر يدخل نابولي المواجهة وسط حالة من القلق بعدما تلقى خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية.

وكان الفريق قد بدأ الموسم بانتصار قبل أن تأتي الهزيمة أمام كومو لتضع علامات استفهام مبكرة حول مستواه خاصة أن الفريق يستعد للدفاع عن مكانته بين كبار الكرة الإيطالية.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة للمدرب ماسيمليانو أليغري الذي لم يخض سوى مباراتين على رأس القيادة الفنية لنابولي بعد توليه المهمة خلفًا لأنطونيو كونتي.

دي بروين.. اختبار جديد أمام إنتر

وتتجه الأنظار كذلك إلى النجم البلجيكي كيفن دي بروين الذي يخوض مرحلة جديدة في مسيرته مع نابولي لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى الذي كانت جماهير الفريق تنتظره.

وعاد دي بروين للمشاركة في الشوط الثاني من مباراة كومو في الوقت الذي سجل فيه المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند هدف نابولي الوحيد.

ويأمل اللاعب البلجيكي المخضرم في تقديم وجه مختلف خلال مواجهة إنتر خاصة بعدما شهد موسمه الأول مع الفريق ظروفًا صعبة بداية من الغياب لفترات طويلة بسبب الإصابة وصولًا إلى الخلافات التي جمعته بمدربه السابق أنطونيو كونتي.

يوفنتوس وميلان.. صدام العلامة الكاملة

ولا تتوقف الإثارة عند مواجهة إنتر ونابولي إذ سيكون ملعب "أليانز" في تورينو على موعد غدا الأحد مع قمة أخرى تجمع يوفنتوس وميلان في مواجهة تجمع فريقين حققا بداية مثالية حتى الآن.

وتمكن يوفنتوس من الفوز في أول مباراتين بعدما تغلب على فروسينوني بهدف دون رد ثم تجاوز بارما بهدفين نظيفين ليحصد 6 نقاط ويضع نفسه مبكرًا ضمن دائرة المنافسة على القمة.

أما ميلان فحقق بدوره العلامة الكاملة بعدما تفوق على تورينو بهدفين مقابل هدف ثم حسم مواجهته أمام فينزيا بهدفين دون رد.

وبالتالي يدخل الفريقان المواجهة دون خسارة أو تعادل ما يرفع قيمة النقاط الثلاث ويجعل القمة بمثابة اختبار حقيقي لطموحاتهما.

أموريم أمام أول اختبار كبير

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للبرتغالي روبن أموريم المدير الفني لميلان الذي يستعد لخوض أول اختبار كبير له أمام أحد عمالقة الكرة الإيطالية منذ توليه المسؤولية هذا الصيف.

ويأمل أموريم في الحفاظ على البداية القوية لفريقه خاصة أن مواجهة يوفنتوس ستكون مختلفة تمامًا عن أول مباراتين في ظل قوة المنافس والضغط الجماهيري المنتظر في تورينو.

يوفنتوس يريد مواصلة الانطلاقة

من جانبه يدخل يوفنتوس القمة بهدف مواصلة بدايته المثالية وتأكيد أنه سيكون حاضرًا بقوة في سباق المنافسة هذا الموسم.

وعزز الفريق صفوفه بالمهاجم الألماني نيك فولتماده القادم على سبيل الإعارة من نيوكاسل الإنجليزي بينما شهدت قائمة الراحلين انتقال المهاجم الكندي جوناثان ديفيد إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

ويبحث المدرب لوتشيانو سباليتي عن انتصار ثالث على التوالي يمنح فريقه 9 نقاط ويؤكد قدرته على تجاوز الاختبارات الكبرى مبكرًا.

روما.. صدارة مثالية ومواجهة خاصة أمام أتالانتا

وفي ظل الصراع بين الكبار يبرز روما بوصفه صاحب البداية الأقوى في الدوري الإيطالي حتى الآن ويتصدر روما جدول الترتيب بعد تحقيق انتصارين كبيرين بنتيجة واحدة بعدما سحق فيورنتينا وليتشي برباعية نظيفة في أول جولتين ليحصد 6 نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على إنتر.

ويخوض روما اليوم السبت مواجهة قوية أمام أتالانتا في مباراة تحمل طابعًا خاصًا للمدرب جيانبييرو جاسبريني الذي يواجه فريقه السابق.

ويرغب جاسبريني في مواصلة الانطلاقة المثالية وتحقيق الفوز الثالث خصوصًا أن أي تعثر قد يمنح إنتر أو يوفنتوس فرصة للانقضاض على القمة.