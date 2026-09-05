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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شجاعة وقرارات قوية.. إبراهيم فايق يشيد بما يحدث داخل النادي الأهلي

فايق
فايق
يارا أمين

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «قهوة فايق»، عن التطورات الأخيرة داخل النادي الأهلي، مشيدًا بحجم التنظيم والتغييرات التي شهدتها المنظومة الكروية بالنادي، ومؤكدًا أن ما حدث كان يستحق اهتمامًا إعلاميًا أكبر.

وقال إبراهيم فايق: «ما يحدث في النادي الأهلي كان يستحق اهتمامًا إعلاميًا محترمًا أكتر من كده».

وأضاف: «ما حدث في الأهلي من تنظيم هو أمر تاريخي يجب أن يُشار إليه بالبنان، كونه فريق ومنظومة كروية كانت تعاني من مشاكل، اعترف بها مجلس الإدارة في بيان رسمي، وهذه المنظومة كانت تحتاج إلى شجاعة وقرارات قوية بتعبّر عن شخصية النادي الأهلي».

وأشار فايق إلى الدور الذي لعبه كل من سيد عبد الحفيظ وياسين منصور في وضع وتطبيق السياسات الجديدة داخل النادي، موضحًا أنه كان يتوقع أن تحظى جهودهما باهتمام إعلامي أكبر.

وتابع: «أنا والله كنت متخيل إنه مع هذا الكم من التجديدات وتطبيق السياسات اللي حطها سيد عبد الحفيظ مع ياسين منصور، إن أنا هشوف الإعلام بيتكلم عن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور في كل حتة وفي كل مكان، ومش هيدّوهم حقهم، وده غريب بالنسبة لي أنا».

واختتم إبراهيم فايق حديثه بالتأكيد على أن حجم التغييرات التي شهدها الأهلي وطبيعة القرارات التي تم اتخاذها تستحق التوقف أمامها وتسليط الضوء عليها، خاصة في ظل اعتراف سابق بوجود أزمات داخل المنظومة والحاجة إلى إعادة تنظيمها.

الإعلامي إبراهيم فايق قهوة فايق النادي الأهلي الأهلي سيد عبد الحفيظ

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