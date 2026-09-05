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مواعيد مباريات اليوم السبت 5-9-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 5-9-2026 والقنوات الناقلة | كل الدوريات

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت 5 سبتمبر 2026، إلى ملاعب العالم لمتابعة مجموعة كبيرة من المباريات المهمة في مختلف البطولات، حيث يشهد جدول مباريات اليوم مواجهات قوية في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي.

وتتصدر مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي قائمة أبرز مباريات اليوم، إلى جانب القمة المرتقبة بين إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة نتائج هذه المواجهات.

مباريات قوية في دوري أبطال أفريقيا اليوم

تبدأ مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم في الرابعة عصرًا، عندما يلتقي إيجل نوار مع الهلال أم درمان.

وفي الثامنة مساءً، يواجه المريخ نظيره باور ديناموز، كما يلتقي جابورون يونايتد مع يانج أفريكانز في التوقيت نفسه.

وتختتم مواجهات البطولة الأفريقية اليوم بلقاء الإفريقي ضد ديوليبا أي سي في التاسعة مساءً.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث في الثانية والنصف ظهرًا، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

وفي الخامسة مساءً، تقام عدة مباريات، حيث يلتقي برينتفورد مع سندرلاند عبر بي إن سبورتس إتش دي 5، وبرايتون مع ليدز يونايتد عبر بي إن سبورتس إتش دي 3، وفولهام مع كريستال بالاس عبر بي إن سبورتس إتش دي.

كما يواجه مانشستر سيتي نظيره كوفينتري سيتي عبر بي إن سبورتس إتش دي 1، ويلعب نوتنجهام فوريست أمام توتنهام هوتسبير عبر بي إن سبورتس إتش دي 2.

وفي السابعة والنصف مساءً، يلتقي هال سيتي مع أستون فيلا عبر بي إن سبورتس إتش دي 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

تقام ثلاث مواجهات في الدوري الإسباني، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع أتلتيكو مدريد في الخامسة والربع مساءً عبر بي إن سبورتس إتش دي 6.

وفي السابعة والنصف مساءً، يواجه رايو فاليكانو نظيره راسينج سانتاندير عبر بي إن سبورتس إتش دي 2.

وتختتم مباريات الدوري الإسباني بمواجهة فياريال ضد ديبورتيفو لاكورونيا في العاشرة مساءً عبر بي إن سبورتس إتش دي 2.

قمة إنتر ميلان ونابولي تتصدر مباريات الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الدوري الإيطالي مواجهة قوية بين إنتر ميلان ونابولي في السابعة مساءً، ضمن أبرز مباريات اليوم، وتنقل عبر شبكة إس تي سي.

كما يلتقي فيورنتينا مع تورينو في الرابعة عصرًا، بينما يواجه روما نظيره أتالانتا في التاسعة و45 دقيقة مساءً.

مباريات الدوري الفرنسي اليوم

يلعب لانس ضد لوريان في السادسة والربع مساءً عبر بي إن سبورتس إكسترا 1.

وفي التاسعة و45 دقيقة مساءً، يواجه لوهافر نظيره بريست عبر بي إن سبورتس إتش دي 4، بينما يلتقي نيس مع لومان عبر بي إن سبورتس إتش دي 3.

مواجهات قوية في الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني إقامة خمس مباريات في الرابعة والنصف عصرًا، أبرزها باير ليفركوزن ضد أونيون برلين، وهوفينهايم أمام بوروسيا دورتموند، وفيردر بريمن ضد لايبزيج.

كما يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع إيلفيرسبيرج، وباديربورن أمام فرايبورج.

وتختتم مواجهات الدوري الألماني بمباراة شالكه 04 ضد بايرن ميونخ في السابعة والنصف مساءً.

فنربخشة وبشكتاش في قمة الدوري التركي

تتواصل منافسات الدوري التركي اليوم بمواجهة إيرزوروم سبور ضد كونيا سبور في الخامسة مساءً، بينما تتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى قمة فنربخشة وبشكتاش، في واحدة من أبرز مباريات اليوم.

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