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تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد البعض أن خلط أكثر من منظف معًا يجعل التنظيف أقوى وأسرع، إلا أن هذه العادة قد تكون خطيرة، خاصة عند استخدام الكلور مع منتجات تنظيف أخرى، فبعض الخلطات الكيميائية قد تؤدي إلى إطلاق أبخرة مهيجة أو سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة.

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة

وحذر خبراء السلامة الدكتورة فاطمة عمر، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من خلط الكلور مع أي منظف آخر دون معرفة مكوناته، مؤكدين أن استخدام كل منتج وفق التعليمات الموجودة على العبوة هو الطريقة الأكثر أمانًا.

الكلور والخل.. خليط خطير

  • من أخطر الخلطات التي يجب تجنبها الجمع بين الكلور والخل أو أي منظف يحتوي على أحماض.
  • فعند خلط هيبوكلوريت الصوديوم الموجود في منتجات الكلور مع مواد حمضية، يمكن أن يتكون غاز الكلور، وهو غاز مهيج للجهاز التنفسي والعينين والجلد.
  • وقد يؤدي التعرض له إلى أعراض مثل حرقان العينين والأنف والحلق، والسعال وصعوبة التنفس، خاصة إذا حدث التعرض في مكان مغلق وسيئ التهوية.

لا تخلطي الكلور مع الأمونيا

 الكلور 

كذلك يجب عدم خلط الكلور مع المنتجات التي تحتوي على الأمونيا، لأن هذا التفاعل قد ينتج غازات سامة ومهيجة للجهاز التنفسي.

وتكمن المشكلة في أن بعض الأشخاص قد لا يعرفون المكونات الموجودة داخل منتجات التنظيف المختلفة، لذلك فإن القاعدة الأكثر أمانًا هي عدم خلط الكلور بأي منظف آخر.

ماذا عن منظفات الحمام؟

بعض منظفات الحمامات وإزالة الترسبات تحتوي على مواد حمضية، ولذلك فإن استخدامها مع الكلور قد يؤدي إلى تفاعل كيميائي غير آمن.

وتزداد الخطورة في الحمامات والأماكن الصغيرة سيئة التهوية، لأن الأبخرة يمكن أن تتجمع في المكان وتزيد من احتمالية استنشاقها.

ماذا تفعلين إذا حدث الخلط بالخطأ؟

إذا تم خلط الكلور مع منظف آخر وظهرت رائحة نفاذة أو أبخرة أو شعور بالحرقان والسعال، فلا تحاولي الاقتراب من الخليط أو إضافة مادة أخرى إليه.

غادري المكان إلى هواء نقي فورًا، وإذا كان ذلك آمنًا افتحي الأبواب والنوافذ للتهوية دون تعريض نفسك للأبخرة.

وفي حالة وجود صعوبة في التنفس أو ألم شديد في الصدر أو أعراض قوية أو مستمرة، يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة.

ولا تحاولي التخلص من الخليط بإضافة منظف آخر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاعل كيميائي إضافي.

القاعدة الذهبية عند استخدام الكلور

أفضل طريقة لاستخدام الكلور بأمان هي الالتزام بتعليمات العبوة وعدم خلطه مع أي منظف آخر، مع استخدامه في مكان جيد التهوية وارتداء وسائل الحماية المناسبة وفق تعليمات المنتج.

كما يجب الاحتفاظ بمنتجات التنظيف في عبواتها الأصلية وعدم نقلها إلى زجاجات مياه أو عبوات مخصصة للأطعمة والمشروبات.

الكلور المنظفات خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة تحذير خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة خلط الكلور

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تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات يسبب أبخرة خطيرة و مشكلات صحية

تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة
تحذير.. خلط الكلور مع هذه المنظفات قد يسبب أبخرة خطيرة

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