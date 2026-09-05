بعد بكاء سيدة بالتجمع .. الداخلية تضبط عاملة المنزل وتعيد الذهب المسروق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن بكاء تضرر سيدة بالتجمع في القاهرة الجديدة صاحبة الحساب من عاملة تعمل لديها بالمنزل لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من مسكنها بالقاهرة وعقب ضبطها إكتشفت بعدم إعادتها كافة المسروقات ، وقامت بتهديدها بإلحاق الأذى بها.

تفاصيل واقعة بكاء سيدة بالتجمع

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من سيدة تعمل لديها بالمنزل لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل منزلها بأسلوب "المغافلة" .. وأمكن ضبط المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه ، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها ونفت سرقة أى مشغولات ذهبية أخرى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات "ما زالت قيد الحبس" .

وبإعادة سؤال الشاكية حول تعرضها للتهديد أقرت بأنها حال تواجدها بالنيابة العامة لمتابعة التحقيق إضطلعت المشكو فى حقها بتوعدها والإلماح لها بأنها سيتم الإفراج عنها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .