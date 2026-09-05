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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار وقود الديزل في أمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها على الإطلاق

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

بلغت  أسعار وقود الديزل في الأسواق الأمريكية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تحذيرات خبراء من تداعيات ذلك على سلاسل الإمداد.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ؛ فقد ارتفع سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة، متجاوزًا الأرقام القياسية السابقة، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.85 دولارات.

وفي وقت لاحق ؛ إلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مع مسؤولي شركات تكرير النفط وموزعي الوقود في الولايات المتحدة، لبحث سبل زيادة طاقة التكرير المحلية وخفض أسعار البنزين، بحسب مسؤول في البيت الأبيض.

وشارك في الاجتماع وزير الداخلية دوج بورجوم، ووزير الطاقة كريس رايت، والمدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجن، إلى جانب ممثلين عن شركات التكرير وموزعي الوقود من مختلف الأحجام، حسبما أفاد المسئول لشبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ومن جانبها ؛ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز  - في بيان لها وقتها - إن ترامب يركز بشكل كامل على ضمان ترجمة أجندته الناجحة للهيمنة على قطاع الطاقة إلى أكبر قدر ممكن من خفض تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين.

وأضافت روجرز أن ترامب سيناقش خلال الاجتماع سبل زيادة طاقة التكرير، وتوسيع إنتاج الطاقة على امتداد سلسلة الإمداد، وخفض الأسعار للمستهلكين.

وجاءت  هذه التحركات في وقت تحتل فيه مسألة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، ولا سيما أسعار البنزين، موقعًا بارزًا في أجندة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأظهر استطلاع للرأي في مطلع أغسطس أن نحو نصف الأمريكيين يعتبرون تكاليف المعيشة أكبر قضية ستحدد تصويتهم، فيما أعرب 70% منهم عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل ترامب مع هذا الملف.

وقال مسؤول في  البيت الأبيض إن الإدارة تركز على اتخاذ خطوات ملموسة وقريبة الأجل لزيادة طاقة التكرير، خصوصًا مع تدفق مزيد من النفط الخام الفنزويلي إلى المصافي الأمريكية.

وعلى الصعيد العالمي، أسهم نقص طاقة التكرير في إبقاء أسعار الوقود مرتفعة، رغم تراجع أسعار النفط الخام.

وقدرت شركة فاليرو في وقت سابق من أغسطس أن الحربين في إيران وأوكرانيا أدتا إلى خروج نحو 5 ملايين برميل يوميًا من طاقة التكرير عن الخدمة

أمريكا ترامب البيت الأبيض أسعار البنزين في أمريكا

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