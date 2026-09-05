لبنان: 3 قتلى جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة، مقتل 3 أشخاص جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، في أحدث حصيلة رسمية للخسائر البشرية الناجمة عن التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بأن الحصيلة جاءت في أعقاب سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبية، فيما تواصل الجهات الطبية والأجهزة المعنية التعامل مع تداعيات القصف وتقييم الأضرار الناجمة عنه.

ويأتي القصف في ظل استمرار التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتصاعد العمليات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، رغم المساعي الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد وثقت في بياناتها السابقة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد، إذ بلغت الحصيلة التراكمية منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى الأول من سبتمبر 2026 نحو 8920 قتيلًا و30,559 مصابًا، وفق آخر تحديث رسمي منشور من الوزارة.

وتشهد مناطق جنوب لبنان بصورة متكررة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومناطق تقول إسرائيل إنها مرتبطة بأنشطة حزب الله، في وقت تتهم فيه السلطات اللبنانية إسرائيل بانتهاك السيادة اللبنانية وتعريض المدنيين للخطر.

وتأتي التطورات الأخيرة بالتزامن مع استمرار التوتر حول مرتفعات علي الطاهر، التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها بنية عسكرية تابعة لحزب الله، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق مستقل يوضح طبيعة الأهداف التي طالتها غارات مساء الجمعة.

وتبقى حصيلة القتلى المعلنة من وزارة الصحة اللبنانية هي الرقم الرسمي المتاح حتى الآن، مع احتمال تغيرها في حال وصول مصابين إلى المستشفيات أو انتشال ضحايا من المناطق التي تعرضت للقصف.

