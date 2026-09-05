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ملك تنطيط الكرة.. صغير قنا يبهر الكل بمهارات كروية استثنائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملك تنطيط الكرة.. صغير قنا يبهر الكل بمهارات كروية استثنائية

كرة القدم
كرة القدم

لم يكتفِ الطفل كمال عادل، المعروف بـ«صغير قنا» وصاحب فيديو الجلابية الشهير، بإثارة الإعجاب بمواقفه التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما كشف عن موهبة كروية لافتة خلال ظهوره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم».

إبقاء الكرة في الهواء لفترة 

وفاجأ كمال الحضور داخل الاستوديو باستعراض مهارته في تنطيط كرة القدم والتحكم بها، حيث نجح في إبقاء الكرة في الهواء لفترة دون أن تسقط، وسط تفاعل وإعجاب من الموجودين، في مشهد كشف عن قدراته ومهاراته رغم صغر سنه.

وأظهر الطفل خلال الاستعراض قدرة مميزة على السيطرة على الكرة والحفاظ على توازنها، مؤكدًا أن علاقته بكرة القدم لا تتوقف عند مجرد حب اللعبة، وإنما يسعى إلى تطوير موهبته وتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبًا محترفًا ويمثل اسمه ومحافظته بشكل مشرف.

حديث مواقع التواصل الاجتماعي 

وأصبح كمال حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو له داخل أحد الأندية وهو يرتدي الجلابية الصعيدية، ليحظى بإشادات واسعة بسبب اعتزازه بملابسه وهويته، خاصة بعد موقفه الرافض للحصول على 100 جنيه من أحد المدربين مقابل ارتداء الجلابية.

وكان كمال قد لخص موقفه في جملة تحولت إلى واحدة من أشهر عباراته: «أنا صعيدي وماباخدش فلوس من حد»، مؤكدًا أنه تربى على الكرامة وعدم طلب المال من الآخرين.

وبين الجلابية التي يعتز بها والكرة التي يحلم بأن يصبح نجمًا في ملاعبها، يواصل «صغير قنا» جذب الأنظار، ليؤكد أن وراء الفيديو الشهير طفلًا يمتلك شخصية قوية وموهبة كروية تستحق الدعم والتشجيع.

كرة القدم صغير قنا طفل قنا

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