غدا السبت.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن مناطق بمدينة قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن إيقاف محطة مياه الصالحية مؤقتًا لمدة 4 ساعات متواصلة، لتنفيذ أعمال الصيانة الدوريّة والضرورية بمآخذ المحطة الكائنة بمنطقة الشيخ حسين، بهدف رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الجودة.

وأوضحت شركة مياه قنا، بأن فترة التوقف ستحدث ضعفا وانقطاعا في ضخ المياه عن عدة مناطق حيوية، تضم بعض الأحياء والمناطق التابعة لمدينة قنا، بالإضافة إلى قريتي الجبلاو وكرم عمران، حيث ستتأثر هذه المناطق بصورة مباشرة طوال فترة تنفيذ الأعمال.

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وأضاف بيان شركة مياه قنا، بأن أعمال الصيانة الميدانية، من المقرر بدايتها اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من فجر غدٍ السبت 5 سبتمبر 2026، وأن اختيار هذا التوقيت جاء لتقليل الأضرار الناتجة عن الانقطاع وتفادي أوقات الذروة والاستهلاك اليومي للمواطنين.

وأكد بيان الشركة، بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة سريعة ومُحكمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي وللحفاظ على البنية التحتية للمحطة، وأنه سيتم إعادة تشغيل المحطة وفحص الشبكات فور الانتهاء المباشر من أعمال الصيانة، على أن تضخ المياه وتعود تدريجيًا لمنازل المناطق المتأثرة.

وأهابت شركة مياه قنا، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمرافق المتواجدة بالمناطق المذكورة بضرورة تدبير احتياجاتهم الكافية من مياه الشرب خلال تلك الفترة، مخصصة الخط الساخن (125) إلى جانب الرقمين (01012646976 - 01275117991) لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.



