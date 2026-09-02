صحة قنا تناقش ضبط معدلات الإستهلاك بالمنظومة الدوائية

عقد الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعاً موسعاً مع الصيدلي الأول بالإدارات الصحية والصيدلي الأول بالمستشفيات ومسؤولي المستلزمات الطبية بتلك الجهات.

وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة ومتابعة إنتظام العمل بالمنظومة الدوائية ومراجعة الأرصدة ومعدلات الإستهلاك وطلبات الإمداد الدوائي بما يضمن توفير الأدوية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية.



حضر الإجتماع كل من: الدكتورة مروة الخطيب، مدير إدارة التموين الدوائي بإدارة الصيدلة، والدكتور بيتر عريان، مسؤول الشراء الموحد والمستلزمات الطبية والدكتور الحسيني مبارك، مسؤول المستلزمات بالمديرية.

واستهل وكيل الوزارة الإجتماع بتقديم الشكر والتقدير للصيادلة بالقطاع الحكومي على جهودهم المبذولة ودورهم المحوري في منظومة الدواء، مؤكداً أن الصيدلي يمثل أحد العناصر الأساسية في انتظام العمل داخل المنظومة العلاجية المتكاملة لما يقوم به من دور في متابعة الأدوية والحفاظ على سلامة المنظومة الدوائية وضمان توافر المستحضرات اللازمة للمرضى وفقاً للإحتياجات الفعلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الصيادلة يمثلون العين الساهرة والمراقبة على دواء المريض من خلال المتابعة المستمرة للأرصدة وحركة الصرف والإستهلاك بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الدوائية.

وناقش الإجتماع، خطة العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تم إستعراض الموقف الحالي للأرصدة الدوائية والمستلزمات الطبية داخل الإدارات الصحية والمستشفيات والتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة دورية ومنتظمة للأرصدة ومتابعة حركة دخول وصرف الأدوية وتحديث البيانات بصورة مستمرة على المنظومة الدوائية بما يضمن وجود بيانات دقيقة تعكس الموقف الفعلي للمخزون ويساعد على سرعة التعامل مع أي إحتياجات أو نواقص.



كما تناول الإجتماع، آليات التعامل الصحيح مع طلبات الإمداد الدوائي والتأكيد على إعداد الطلبات وفقاً للإحتياجات الفعلية ومعدلات الإستهلاك والأرصدة المتاحة مع ضرورة دقة البيانات الواردة بالطلبات ومراجعتها قبل إرسالها بما يضمن ترشيد عمليات الإمداد وتحقيق التوازن بين الإحتياج الفعلي والمخزون المتاح وتجنب وجود زيادات أو نقص في الأصناف المطلوبة.



وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على ضرورة الرقابة المستمرة على معدلات الإستهلاك اليومية والشهرية للأدوية ومتابعة أي تغيرات في معدلات الصرف وتحليل أسباب الزيادة أو الإنخفاض مع الربط بين معدلات الإستهلاك الفعلية وطبيعة العمل داخل كل منشأة صحية.

كما تضمن الإجتماع، مناقشة كيفية حساب معدلات الإستهلاك بصورة صحيحة ودقيقة من خلال الربط بين رؤساء الأقسام والعيادات ومتوسط الصرف لكل دواء ومقارنة معدلات الإستهلاك بنسب الإشغال الفعلية بكل مستشفى بما يساهم في تحديد الإحتياجات الدوائية بصورة أكثر دقة ووضع تقديرات واقعية للإستهلاك خلال الفترات المقبلة.

وأكد نبيل، ضرورة ضبط معدلات إستهلاك الأدوية وفقاً للإحتياجات الفعلية ومؤشرات التشغيل بكل منشأة صحية مع متابعة حركة الصرف بصورة مستمرة والتأكد من توافق معدلات الإستهلاك مع أعداد المترددين ونسب الإشغال والخدمات المقدمة بما يدعم الإستخدام الرشيد للأدوية ويحافظ على الموارد الدوائية.



كما شدد على أهمية التسجيل الدوري والمنتظم للأرصدة على منظومة الشراء الموحد ومطابقة الأرصدة المسجلة مع الأرصدة الفعلية إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة الأصناف ومعدلات الصرف والإستهلاك بما يضمن دقة البيانات وسهولة متابعة الموقف الدوائي وإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأشار الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بقنا، إلى أن الإجتماع قد أكد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة للمنظومة الدوائية داخل مختلف المنشآت الصحية مع الإلتزام بالمراجعة الدورية للأرصدة ومراقبة معدلات الإستهلاك اليومية والشهرية والتعامل بصورة صحيحة ودقيقة مع طلبات الإمداد الدوائي وفقاً للإحتياجات الفعلية بما يُساهم في إحكام إدارة المخزون الدوائي وضمان توافر الأدوية بصورة منتظمة وإنتظام تقديم الخدمات العلاجية للمرض.

وأكد السيد، بأن الإجتماع يأتي في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على إحكام المتابعة المستمرة للمنظومة الدوائية ورفع كفاءة إدارة المخزون الدوائي داخل المنشآت الصحية بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات وفقاً للاحتياجات الفعلية.



