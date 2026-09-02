محدش يزعل مني.. شوبير يكشف سر إصرار الأهلي على الحكام الأجانب

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يتقدم بشكل مستمر بطلبات رسمية لاستقدام طواقم تحكيم أجنبية لإدارة مبارياته القوية، خاصة أمام الزمالك وبيراميدز، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بغض النظر عن نتيجة المباريات.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ببقى مستغرب ومحدش يزعل مني خالص، الأهلي بعت يطلب طاقم تحكيم أجنبي لمباراته مع الزمالك ومباراته مع بيراميدز، كعادته كل سنة».

وأوضح أن الأهلي سبق وخسر أمام بيراميدز رغم وجود حكام أجانب، مؤكدًا أن طلب الاستعانة بالتحكيم الأجنبي لا يرتبط بضمان تحقيق نتيجة معينة.

وأضاف: «الأهلي خسر السنة اللي فاتت من بيراميدز 3 بحكم أجنبي، الأهلي خسران من بيراميدز مرتين بحكام أجانب، بس الأهلي بيصمم على الحكام الأجانب».

وأشار شوبير إلى أن البعض في الوقت نفسه يوجه اتهامات للأهلي بالحصول على مجاملات تحكيمية، رغم أن النادي هو من يطلب حضور الحكام الأجانب لإدارة مبارياته الكبرى.

وتابع: «وقدام الزمالك الأهلي بيصمم على الحكام الأجانب، طيب وفي نفس الوقت يقولك بصوا الأهلي بيتجامل ومش عارف إيه، ده الأهلي اللي طالب حكام أجانب، من يعترض لا يطلب، الأهلي هو اللي بيطلب».

وفي سياق آخر، أعرب شوبير عن أمنيته بعودة الثقة في الحكم المصري، مؤكدًا أن هناك عددًا من الحكام المحليين القادرين على إدارة المباريات الكبرى بكفاءة ودون أزمات.

وقال: «أنا الحقيقة أتمنى إنه إحنا يجي يوم اللي نعلي فيه قيمة وقامة التحكيم المصري»، مضيفًا: «ممكن دلوقتي أقولك أسماء 4 حكام يقدروا يديروا المباراة ويديروها بمنتهى السلاسة والبساطة، بس إحنا حطينا ضغوط على الحكام المصريين بقوة».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الحكام المصريون ساهمت في تراجع الثقة بهم، داعيًا إلى منحهم فرصة لإثبات قدرتهم على إدارة المباريات المهمة.