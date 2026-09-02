بسبب رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة المحتوى بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصها بملابس خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة، ولها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي، وكمية من المواد المخدرة.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.