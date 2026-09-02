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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمزة العيلي يكشف تفاصيل اختياره لتجسيد مصطفى محمود.. خاص فيديو

حمزة العيلي
حمزة العيلي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف الفنان حمزة العيلي تفاصيل اختياره لبطولة مسلسل “مصطفى محمود بين الشك واليقين” والذى من المقرر أن ينافس به فى رمضان المقبل. 

وقال حمزة العيلي فى تصريح لصدى البلد : تجسيد شخصية مصطفى محمود كانت حلم بالنسبة لى ولكن عندما ذهب المشروع الى صديقي خالد النبوي كنت سعيد به وتمنيت له التوفيق الا ان المشروع لم يكتمل رغم تحضيره للشخصية لفترة طويلة. 

وأضاف حمزة العيلي : وبسبب بعض التغيرات التى طرأت قررت الشركة المنتجة أن تستعين بي لأقدم الشخصية واتمنى ان أكون على قدر المسئولية. 

وأوضح حمزة العيلي : نقوم حاليا بالتحضير للشخصية وهي من الشخصيات الصعبة والتى تحتاج الى مجهود كببر لتنفيذها بحرفية شديدة. 

حمزة العيلي يكشف موقفا طريفا 

من ناحية أخرى كشف الفنان حمزة العيلي عن سر حبه للمسرح مؤكدا انه مقتنع بأن المسرح موجود منذ أن بدأت الخليقة وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فى دورته الثالثة والثلاثين. 

وقال حمزة العيلي لحظة تكريمه بالمهرجان عندما جاءت لحظة والدتي الأطباء قالوا إن والدتي فى حالة خطرة وعلى الأسرة أن تختار بين الجنين أو الأم وبالتأكيد اختاروا الأم. 

وأضاف حمزة العيلي : ولكن القدر أراد أن يكون الطفل والأم على قيد الحياة ووقتها احتفل الاطباء بنا وكان ذلك أول سوكسيه أحصل عليه فى حياتي.

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