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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بافتتاح المهرجان التجريبي.. حمزة العيلي يكشف موقفا طريفا أثناء ولادته

حمزة العيلي
حمزة العيلي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير صلاح مهدي

كشف الفنان حمزة العيلي عن سر حبه للمسرح مؤكدا انه مقتنع بأن المسرح موجود منذ أن بدأت الخليقة وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فى دورته الثالثة والثلاثين. 

وقال حمزة العيلي لحظة تكريمه بالمهرجان عندما جاءت لحظة والدتي الأطباء قالوا إن والدتي فى حالة خطرة وعلى الأسرة أن تختار بين الجنين أو الأم وبالتأكيد اختاروا الأم. 
وأضاف حمزة العيلي : ولكن القدر أراد أن يكون الطفل والأم على قيد الحياة ووقتها احتفل الاطباء بنا وكان ذلك أول سوكسيه أحصل عليه فى حياتي.

ويحتفي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال دورته الثالثة والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، بتجارب ونجاحات المخرجين المصريين في الخارج، من خلال برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" (Egyptian Directors Celebration)، الذي يقدم عرضين من إنتاجات مصرية مشتركة مع روسيا وسويسرا.

ويتضمن برنامج الاحتفاء عرضي:
•    "سلمى حبي أنا"، وهو إنتاج مصري روسي من إخراج أحمد العطار.
•    "أطفال سعداء"، وهو إنتاج مصري سويسري من إخراج عمر غايات.

ليقدم المهرجان من خلالهما نماذج من التجارب المصرية التي امتدت إلى فضاءات الإنتاج والتعاون المسرحي الدولي.

برنامج المخرج المصري 
كما سيتضمن برنامج الاحتفاء عقد لقاء عام مع المخرجين أحمد العطار وعمر غايات يوم 4 سبتمبر المقبل، لإلقاء الضوء على تفاصيل تجربتيهما.

ويأتي تخصيص برنامج "الاحتفاء بالمخرج المصري" تأكيدا على الحضور المتنامي للمخرجين المصريين على الساحة المسرحية الدولية، وما حققته تجاربهم من نجاحات خارج مصر، إلى جانب إبراز قدرتهم على بناء جسور من التعاون مع مؤسسات وفنانين من دول مختلفة، وتقديم تجارب مسرحية تنفتح على رؤى وأساليب إنتاجية وفنية متنوعة.

ويمنح البرنامج مساحة خاصة للتجارب المصرية التي تشكلت في سياقات دولية، بما يثري المشهد المسرحي المصري ويعكس امتداد تأثير المخرج المصري خارج الحدود، فضلًا عن أهمية الإنتاج المشترك في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المسرح المصري.

 

حمزة العيلي صور حمزة العيلي الفنان حمزة العيلي

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