فود بلوجر شهير يتصدر تريند إنستجرام بالقناع الأسود.. ما القصة؟

تصدر الفود بلوجر هزاع الشهير بـ "هزاع ريفيو" تريند منصة إنستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو والبث المباشر وهو يرتدي قناعًا أسود يغطي جزءًا كبيرًا من وجهه، ما أثار حالة واسعة من الفضول بين متابعيه، الذين اعتادوا مشاهدة محتواه المرتبط بتجارب الطعام والمطاعم.

ولم يكن الظهور الجديد عابرًا بالنسبة لجمهور هزاع، إذ سرعان ما تحول القناع الأسود إلى محور اهتمام المتابعين، وبدأت التعليقات تتساءل عن السبب الحقيقي وراء اختياره الظهور بهذا الشكل، خصوصًا مع تكرار ظهوره بالقناع في أكثر من مناسبة وعدم الاكتفاء بظهور واحد.

ظهور مختلف يلفت الأنظار

هزاع ريفيو، الذي عرفه الجمهور من خلال المحتوى المتخصص في تجارب الأطعمة والمطاعم، فاجأ متابعيه بإطلالة مختلفة تمامًا عن الشكل المعتاد الذي يظهر به في مقاطع الفيديو، حيث كان يتحدث فقط من وراء الكاميرا دون الظهور.

وخلال ظهوره، بدا القناع الأسود جزءًا أساسيًا من مظهره، وهو ما جعل المشاهدين يركزون على تفاصيل ظهوره أكثر من تركيزهم على محتوى الفيديو نفسه.

ومع استمرار ظهور هزاع بالقناع، تحولت المسألة من مجرد تغيير في الشكل إلى لغز حقيقي بالنسبة لعدد من المتابعين، خاصة أن منصات التواصل الاجتماعي عادة ما تتفاعل سريعًا مع أي تغيير مفاجئ في مظهر صانع المحتوى أو أسلوب ظهوره.

التعليقات تفتح باب التكهنات

بمجرد انتشار مقاطع هزاع ريفيو، بدأت التعليقات تنهال على منشوراته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاول المتابعون معرفة ما وراء هذا الظهور الغامض.

وتنوعت ردود الأفعال بين من اعتبر الأمر مجرد فكرة جديدة من هزاع لإضفاء طابع مختلف على المحتوى، ومن رأى أن وراء القناع قصة لم يكشف عنها الفود بلوجر حتى الآن.

كما ذهب البعض إلى أن القناع ربما يكون جزءًا من تجربة أو محتوى جديد يستعد هزاع لتقديمه، بينما رأى آخرون أن ظهوره بهذه الطريقة قد يكون مرتبطًا برغبة شخصية في الحفاظ على قدر أكبر من الخصوصية أثناء البث المباشر.

لكن اللافت أن هزاع لم يقدم، بحسب المتداول من ظهوره، إجابة واضحة تنهي حالة الجدل، وهو ما ساهم في زيادة فضول الجمهور ودفع المزيد من المستخدمين إلى متابعة مقاطعه ومحاولة معرفة سر القناع.

ما سر القناع الأسود؟

وبحسب صحيفة الإمارات، لم يظهر هزاع في مقاطعه الأولى على المنصات الاجتماعية بوجهه، بل كان مجرد عين تنقل تفاصيل المطاعم وأطباقها إلى الجمهور، لكن مع تكرار التجربة، شعر هزاع بحاجة إلى إضافة هوية بصرية، فاختار وضع قناع، مستعيداً ذكريات تلك اللحظة بالقول: «بعد تصويري للفيديو الرابع، قررت ارتداء القناع، لأنني لم أرغب في البداية أن يتعرّف أحد إليّ، فقد كنت راغباً في تقديم شيء مختلف عن الآخرين، ومنذ ذلك الحين، ارتبط القناع بشخصيتي فلم يفارقني».

وعلى الرغم من أن القناع نفسه مستوحى من شخصية معروفة ظهرت في مسلسل كوري شهير، فإن هزاع أجرى بعض التعديلات الطفيفة عليه، لجعله أقرب إلى شخصيته الأصلية، مؤكداً أن أكبر المفارقات كانت عدم رفض الجمهور للقناع ولهذا الأسلوب الغريب في الظهور، بل وإعجابهم به واعتبارهم إياه، علامة فارقة، قائلاً: «كنت أظن أنهم سينتقدونني ويسألون عن السبب، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً، فقد أحبوا القناع وأسلوب التقديم، ووجدوا فيه لمسة تميّز واضحة».