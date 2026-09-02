أحمد حسن: الأهلي يؤجل ملف تجديد أشرف بن شرقي.. والأولوية لمحمد هاني وياسر إبراهيم

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن ملف تجديد عقد بن شرقي لم يتم التطرق إليه في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الأولوية لدى إدارة القلعة الحمراء حاليًا هي الانتهاء من تجديد عقدي الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يخطط لفتح ملف بن شرقي في وقت لاحق، عقب الانتهاء من الملفات الأكثر أولوية داخل الفريق. ويتوافق ذلك مع تقارير حديثة أفادت بأن النادي ينوي بالفعل بدء مفاوضات التجديد مع بن شرقي بعد حسم موقف هاني وياسر إبراهيم.



