هل تحرك الأهلي لضم حسام عبدالمجيد؟.. 3 تصريحات تكشف موقف لودوجوريتس من عودة المدافع إلى مصر

عاد اسم حسام عبد المجيد مدافع لودوجوريتس البلغاري إلى دائرة اهتمام جماهير الأهلي خلال الأيام الماضية مع تزايد الحديث عن إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري المصري عبر بوابة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبعد أسابيع قليلة فقط من انتقال حسام عبدالمجيد إلى لودوجوريتس قادما من الزمالك لخوض أول تجربة احترافية خارج مصر ظهرت أنباء تربط المدافع الدولي بالعودة سريعا إلى الدوري المصري وتحديدا إلى الأهلي الذي يبحث عن تدعيم صفوفه في مركز قلب الدفاع.

لكن وسط هذه الأنباء يبرز السؤال الأهم: هل تحرك الأهلي بالفعل وتواصل مع نادي لودوجوريتس لطلب التعاقد مع حسام عبدالمجيد؟

الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع حسام عبدالمجيد

وبحسب التصريحات الأخيرة المرتبطة بالملف لا توجد مفاوضات رسمية بين الأهلي وحسام عبدالمجيد حتى الآن .. وكان سامر سلامة وكيل أعمال اللاعب قد نفى بشكل واضح وجود تواصل من جانب الأهلي معه بشأن انتقال المدافع إلى القلعة الحمراء مؤكدا أن النادي لم يتحدث معه بشأن ضم حسام عبدالمجيد.

وتتفق هذه التصريحات مع وجود نفي من داخل الأهلي لفكرة التفاوض مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ما يعني أن الحديث عن عودته إلى الدوري المصري لم يتحول حتى الآن إلى مفاوضات فعلية.

وبالتالي فإن الربط بين حسام عبدالمجيد والأهلي في الوقت الحالي يأتي في إطار الاهتمام الإعلامي والتكهنات وليس نتيجة عرض رسمي أو مفاوضات معلنة بين الناديين.

ماذا قال مدرب لودوجوريتس عن مستقبل اللاعب؟

وجاءت تصريحات توماس رييس المدير الفني لفريق لودوجوريتس لتزيد من صعوبة سيناريو عودة حسام عبدالمجيد إلى مصر في يناير المقبل.

وقال رييس في تصريحات عبر برنامج "من القاهرة" على قناة "أون سبورت" إن كل ما يتردد حول مستقبل المدافع المصري مجرد شائعات مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يتعامل مع ما ينشر في وسائل الإعلام بشأن اللاعب.

وأضاف المدير الفني: "كل ما يتردد مجرد شائعات ولا ننظر لما يتم كتابته في وسائل الإعلام ولا ننظر لما يتم كتابته عن حسام عبدالمجيد".

وتحمل تصريحات مدرب لودوجوريتس رسالة واضحة بأن النادي لا يتعامل حاليا مع حسام عبدالمجيد باعتباره لاعبا مرشحا للرحيل خاصة أن اللاعب لم يمض وقتا طويلا منذ انتقاله إلى الفريق البلغاري.

لودوجوريتس سبق أن أغلق الباب أمام الأهلي

ولم تكن تصريحات توماس رييس هي الإشارة الأولى من جانب لودوجوريتس بشأن مستقبل حسام عبدالمجيد ففي وقت سابق أكد كوزمين موتي المدير التقني للنادي البلغاري أن لودوجوريتس لا يفكر في بيع المدافع المصري مشددا على أن النادي تعاقد معه حديثا ويأمل في الاستفادة من قدراته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موتي أن النادي يريد المنافسة على البطولات والمشاركة في البطولات الأوروبية مع حسام عبدالمجيد مؤكدا أن اللاعب يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للظهور في مستويات أوروبية قوية.

وهذا الموقف يجعل أي تحرك رسمي من الأهلي حال حدوثه مستقبلا مرتبطا بموافقة النادي البلغاري على التخلي عن أحد لاعبيه الجدد وهو أمر لا يبدو مطروحا في الوقت الحالي.

لماذا ارتبط اسم الأهلي بحسام عبدالمجيد؟

ارتباط اسم الأهلي بحسام عبدالمجيد لم يأت من فراغ في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم مركز قلب الدفاع ووجود اللاعب ضمن دائرة الأسماء التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي.

كما أن انتقال اللاعب حديثا إلى أوروبا ثم ظهوره مع لودوجوريتس جعل فكرة عودته إلى الدوري المصري مثيرة للجدل خصوصا أن الحديث يدور عن عودة بعد فترة قصيرة للغاية من بداية تجربته الاحترافية.

لكن الفارق هنا كبير بين اهتمام الأهلي بمواصفات اللاعب وبين وجود تحرك رسمي للتعاقد معه إذ لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على دخول النادي الأحمر في مفاوضات مباشرة مع لودوجوريتس.

حسام عبدالمجيد يبدأ خطواته الأولى في أوروبا

في المقابل يركز حسام عبدالمجيد حاليا على تثبيت أقدامه مع لودوجوريتس بعدما بدأ بالفعل في الحصول على فرص للمشاركة مع الفريق البلغاري.

وشارك المدافع المصري مؤخرا في أول مباراة له مع لودوجوريتس أمام سبارتاك فارنا وانتهت المواجهة بالتعادل بهدف لكل فريق في خطوة مهمة ضمن بداية تجربته الاحترافية.

ويرى توماس رييس أن اللاعب بدأ في التأقلم مع أجواء الفريق كما أشاد بقدرته على مساعدة زملائه لكنه أكد في الوقت نفسه أن حسام لا يزال بحاجة إلى تطوير عدد من الجوانب الفنية والبدنية باعتبارها تجربته الأولى خارج مصر.

وقال المدرب البلغاري إن حسام عبدالمجيد "سيكون له شأن كبير في الاحتراف" لكنه يحتاج إلى تكثيف العمل على بعض الأمور المهمة للوصول إلى أعلى مستوى.

هل يمكن أن تتغير الأمور في يناير؟

رغم أن المعطيات الحالية تشير إلى عدم وجود مفاوضات بين الأهلي وحسام عبدالمجيد وعدم رغبة لودوجوريتس في بيع اللاعب فإن فترة الانتقالات الشتوية لا تزال بعيدة نسبيا وهو ما يترك الباب مفتوحا أمام أي تطورات مستقبلية.

الأهلي قد يعيد تقييم احتياجاته الدفاعية مع اقتراب يناير كما أن موقف حسام عبدالمجيد مع لودوجوريتس قد يتغير وفقا لحجم مشاركاته ومستواه خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل سيكون موقف النادي البلغاري عاملا حاسما خاصة أن إدارة لودوجوريتس أكدت منذ وقت مبكر تمسكها باللاعب وعدم رغبتها في بيعه بعد فترة قصيرة من التعاقد معه.