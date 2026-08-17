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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد فعل من الزمالك على قيمة صفقة حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حسن العمدة

قال مصدر بنادي الزمالك إنه لا أساس من الصحة لما تردد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن توجيه قيمة صفقة انتقال حسام عبد المجيد، مدافع الفريق السابق، إلى لودوجوريتس البلغاري، لأحد اعضاء مجلس الادارة أو أحد رجال الأعمال نظير مساهمته في التسويات التي أبرمها النادي للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

أول رد فعل من الزمالك على فلوس صفقة حسام عبد المجيد

 

وشدد المصدر على أن مستحقات صفقة حسام عبد المجيد وصلت إلى خزينة نادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة النادي حريصة على توجيه هذه المستحقات لصالح الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على تجهيز مستحقات اللاعبين، لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحدد موعد مباراتي إيه إس بورت الجيبوتي في دوري أبطال إفريقيا

 

 أعلن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نجح مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في الاتفاق مع إدارة إيه إس بورت على إقامة مباراة الذهاب في القاهرة بدلًا من جيبوتي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل الخاصة بنقل اللقاء.

كما تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالمواعيد والملاعب المحددة لإقامة المباراتين.

موعد مباراتي الزمالك وإيه إس بورت

تقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على الملعب ذاته.

حسام عبد المجيد الزمالك لودوجوريتس البلغاري البطولات الأفريقية الدوري الممتاز

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