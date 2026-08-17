الزمالك يحدد موعد مباراتي إيه إس بورت الجيبوتي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن نادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نقل مباراة الذهاب إلى القاهرة

نجح مسؤولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في الاتفاق مع إدارة إيه إس بورت على إقامة مباراة الذهاب في القاهرة بدلًا من جيبوتي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن جميع التفاصيل الخاصة بنقل اللقاء.

كما تم إخطار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بالمواعيد والملاعب المحددة لإقامة المباراتين.

موعد مباراتي الزمالك وإيه إس بورت

تقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 12 سبتمبر 2026، على الملعب ذاته.

منافس الزمالك في الدور التالي

وفي حال نجاح الزمالك في تخطي عقبة إيه إس بورت والتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني، سيواجه الفائز من مواجهة إيجلز بطل الكونغو الديمقراطية والجيش الوطني الرواندي.

وتأتي هذه المواجهات في إطار سعي الزمالك لبدء مشواره في دوري أبطال إفريقيا بقوة والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الرئيسية للبطولة.