الأهلي ينهى مرانه الصباحي في معسكر إسبانيا

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم ضمن معسكره المغلق المقام حاليًا في إسبانيا، وذلك في إطار الاستعدادات القوية لمباريات الموسم الجديد.



بدأ المران، بالتركيز على الجانب البدني، حيث أدى اللاعبون عددًا من الفقرات الخاصة تحت قيادة مخطط أحمال الفريق، بهدف رفع معدلات اللياقة والوصول بالجميع إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

بعدها، انتقل اللاعبون لخوض تدريبات تكتيكية متنوعة بالكرة، حرص خلالها الحسين عموتة المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية، تتعلق بالتمرير السريع والتمركز السليم داخل الملعب.



فيما خاص ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس. الجدير بالذكر أن معسكر الأهلي المقام في إسبانيا سينتهي يوم 20 أغسطس الجاري، ويختتم بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب سيوتيفاي كامب نو، في بطولة كأس خوان جامبر.